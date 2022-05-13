AB’nin İran’la müzakere temsilcisine gözaltı şoku

İspanyol diplomat Enrique Mora, nükleer müzakereler kapsamında ziyaret ettiği Tahran’dan dönüşte Frankfurt havalimanında açıklama yapılmadan bir süre gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Avrupa Birliği'nin (AB) İran'la müzakere koordinatörü Enrique Mora, Tahran'dan dönüşünde Frankfurt havalimanında gözaltına alındı.

İspanya devletine ait diplomatik pasaportla Almanya'ya giriş yapan Mora, Twitter mesajında Alman polisinin kısa bir süre kendisini herhangi bir açıklama yapmadan gözaltına aldığını, pasaportuna ve telefonuna el konduğunu belirtti.

Mora, kısa bir süre sonra serbest kaldığını duyurdu. Almanya emniyeti, Reuters'ın konuyla ilgili açıklama talebine yanıt vermedi.

İspanyol diplomat, Alman yetkililerin açıklamada bulunmamasını “diplomatlara dokunulmazlığı öngören Viyana Sözleşmesi'nin ihlali” diye niteledi.

Mora, İran'la 2015 tarihli nükleer anlaşmanın canlandırılmasına yönelik görüşmeler kapsamında bu hafta Tahran'da yetkililerle görüşmüştü. Viyana'da yürütülen nükleer müzakereler, önemli başlıklarda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle son dönemde durma noktasına geldi.

AB dış politika şefi Josep Borell, Mora'nın Tahran'daki temaslarının olumlu geçtiğini ifade etti.

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