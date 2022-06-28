AB’ye iltica başvurularında büyük artış: Çoğu Suriyeli ve Afgan…

Avrupa Birliği'ne (AB), iltica başvuruları 2021 yılında 648,000 ile 2020 yılına göre yaklaşık yüzde 30 artarken, başvuruların çoğunluğunu çoğunluğu Suriyeli ve Afganlar oluşturdu.

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AB’nin iltica kurumu EUAA’nın açıklamasına göre, 2020’de yaklaşık 485,000 kişi AB’ye iltica başvurusunda bulunmuştu.

AB, 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden sonra savaştan kaçan yaklaşık 3.4 milyon kişinin geçici koruma başvurusunu almıştı. EUAA’ye göre, Rusya’nın işgali nedeniyle toplamda yaklaşık 6 milyon kişi AB ülkelerine gitti ancak sığınmacılardan birçoğu daha sonra geri döndü.

2021’de AB’ye iltica başvurusu yapan 117,000 Suriyeli ve 102,000 Afgan’ın ardından en çok başvuru yapanlar Irak, Pakistan, Türkiye ve Bangladeş vatandaşları oldu. Sığınmacıların varmayı hedefledikleri başlıca yerler Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya oldu.

İltica başvurusu yapanların yarısını, 18 ila 34 yaş arasındakiler, toplam başvuruların yaklaşık %70’ini ise erkekler oluşturdu. Başvuru yapan her on kişiden üçü reşit olmayan kişilerken, toplam başvuruların yüzde dördünü refakatçisi olmayan çocuklar yaptı.

AB, 2021’de yaklaşık 185,000 kişiye iltica ya da ikincil koruma imkanı sağladı. Başvuru kabul oranı en yüksek olanlar %81 ile Eritreliler olurken, kabul oranı en az olanlar %3 ile Gürcüler oldu. Kurumun açıklamasına göre, 770,000 civarında başvuru hâlâ karara bağlanmadı.

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