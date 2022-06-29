Almanya Başbakanı: Türkiye’ye ambargo yok

Almanya Başbakanı Scholz, İsveç ve Finlandiya ile NATO'da varılan uzlaşma sonrası Türkiye'ye yönelik silah ihracat kısıtlamalarının kaldırılıp kaldırılmayacağıyla ilgili bir soruya "Ortada bir ambargo yok" yanıtı verdi.

Sozcu.com.tr

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Türkiye ile varılan uzlaşmanın ardından İsveç ve Finlandiya’ya NATO üyeliği yolu açılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Deutsche Welle Türkçe’nin aktardığı habere göre “Her iki ülke de İttifakımıza çok uygun” diyen Scholz, Almanya’nın özellikle de Doğu Avrupalı partnerlerin güvenliği için üzerine düşen katkıyı sağlayacağını vurguladı.

Scholz, Türkiye’nin iki ülkenin üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından Almanya’nın Türkiye’ye uyguladığı silah ihracat kısıtlamalarını kaldırıp kaldırmayacağı şeklindeki soruya ise, “Ortada bir ambargo yok” yanıtını verdi. Almanya, Türkiye’nin Suriye’ye düzenlediği askeri operasyonların ardından 2019 yılında “Suriye’de kullanılabilecek türden” silahların ihracatına izin vermeyeceğini açıklamıştı.

‘NATO DAHA DA GÜÇLENECEK’

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da İsveç ve Finlandiya konusunda varılan uzlaşmadan memnuniyetini dile getirerek, iki ülkenin üyeliklerinin NATO’yu güçlendireceğini söyledi. NATO’da ayrılık yaratmanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in hedeflerinden biri olduğunu belirten Baerbock, uzlaşmanın kendisini özellikle de bu açıdan rahatlattığını kaydetti.

Uzlaşma öncesinde “zorlu haftalar” yaşadıklarını belirten Almanya Dışişleri Bakanı, “Ankara’nın direnişi, ittifaklarda farklı çıkarların olduğunu açıkça ortaya koydu. Ancak asıl önemli konunun güvenlik, demokrasi ve özgürlük için direnmek olduğunu da gösterdi. NATO ortak savunmasının şimdi Finlandiya ve İsveç için de geçerli olması bu bağlamda daha da önem taşıyor” diye konuştu.

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