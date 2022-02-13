Amerikalı şirket, uzaktan çalışanlarını bir araya getirmek için çiftlik kuruyor

San Francisco merkezli bulut tabanlı yazılım şirketi Salesforce, uzaktan çalışanlarını bir araya getirecek, yoga ve doğa ürüyüşleri yapabilecekleri bir çiftlik kuruyor.

Sozcu.com.tr

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Pandemi ile beraber değişen çalışma kültürü şirketlerin, çalışanları için yeni adımlar atmalarını sağladı. İki yıldır uzaktan çalışma sistemine geçen pek çok şirket, iş gücünü elinde tutmak, sadece sanal olarak bir araya gelen çalışanların birbirlerine ve şirkete olan bağlarını güçlendirmek için farklı uygulamaları gündeme getiriyor. Bunlardan biri de Salesforce oldu.

Şirket, iki yıllık uzaktan çalışmanın ardından personelin birbiriyle bağlantı kurmasına yardımcı olmak için kendi lüks çiftliğini açmayı planladığını açıkladı.

YOGA, YÜRÜYÜŞ, EĞİTİM… HEPSİ BİR ARADA

Trailblazer Ranch olarak bilinen 75 dönümlük mülk, Santa Cruz, California’nın yakınında yer alıyor ve bir açık hava amfitiyatrosu, ortak bir mutfak, fitness, öğrenme merkezleri ve konferans salonlarına sahip. Tesiste ayrıca şömineli uyku bölmeleri ve süitler bulunuyor ve çalışanlar rehberli doğa yürüyüşlerine, yoga seanslarına, bahçe turlarına, grup yemek kurslarına ve meditasyona katılabiliyor.

Şirket, Salesforce çalışanlarının gelecek aydan itibaren mülkü ziyaret edebileceklerini söyledi:

“Salgın başladığından beri, on binlerce çalışanı uzaktan işe aldık. Bu çalışanlar yöneticileriyle veya ekipleriyle hiç yüz yüze görüşmedi. Ve mevcut çalışanlarımızın çoğu da iki yıldır meslektaşlarıyla yüz yüze görüşmedi. Trailblazer Ranch, çalışanların meslektaşları ile güvenilir ilişkiler kurabilecekleri, birbirlerinden öğrenebilecekleri, ilham alabilecekleri, kariyerlerinde gelişebilecekleri, şirket hakkında eğitim alabilecekleri ve eğlenceli ve güvenli bir ortamda topluma geri dönebilecekleri heyecan verici yeni bir buluşma yeridir.”

Salesforce, çiftliğin teknolojiden kopmak ve birbirleriyle bağlantı kurmak için bir fırsat olduğunu da sözlerine ekledi. Şirket, Deloitte tarafından yapılan ve çalışanların pandemi öncesine kıyasla günde üç saat daha fazla çalıştığını ortaya koyan yakın tarihli bir araştırmaya da dikkat çekti.

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