Avrupa hava sahalarını kapatmaya devam ediyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine tepki katlanarak artıyor... Bugün İzlanda, Danimarka ve Almanya havalarını Rusya'ya kapatma kararı alındığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesi sonrasında bölgedeki birçok ülke hava sahalarını tepki olarak Rus uçaklarına kaparken, bugün bu ülkelere yenileri eklendi…

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Twitter’dan bir mesaj yayınlayarak Danimarka’nın da hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını açıkladı. Kofod ayrıca AB genelinde de benzer bir yasağın uygulanması için bastıracağını dile getirdi.

Öte yandan İzlanda’dan da benzer tonda bir açıklama geldi. İzlanda Dışişleri Bakanı Thordis Kolbrun Gylfadottir de Twitter üzerinden benzer bir açıklama yaptı. Gylfadottir, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden hareketle İzlanda’nın hava sahasını Rus uçaklarına kapadığını söyledi.

Almanya Ulaştırma Bakanlığı’ndan da bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada pazar günü yerel saatle 15.00 itibariyle Rus uçaklarının ve havayolu şirketlerinin Almanya hava sahasına girmesinin yasaklandığı duyuruldu. Bakanlığı sözcüsü, insani yardım uçuşlarının bu yasaktan etkilenmeyeceğini söylerken, bu yasağın 3 ay boyunca geçerli olacağını dile getirdi.

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