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Avusturya’da kısıtlamalar kaldırılıyor

1 Şubat itibariyle Covid-19 aşısını zorunlu hale getiren Avusturya'da bir süre önce alınan bazı yasakların kaldırıldığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:27 - 16 Şubat 2022 Güncellenme:
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Avusturya’da kısıtlamalar kaldırılıyor

Çok sıkı corona virüsü önlemleri uygulayan Avusturya’da bu yasakların kaldırılması gündemde…

Haber ajansı APA, ülkede salgın dolayısıyla kapanan gece kulüplerinin yeniden açılmasına karar verildiğini duyurdu

Öte yandan bar ve restoranların erken saatte kapanmasına yönelik uygulamanın da kaldırılacağı kaydedildi.

Avusturya’ya girişlerde de Covid-19 aşısı olunduğuna dair bir belge, hastalığı geçirip iyileştiğine dair bir belge ya da test belgesinin de zorunlu hale getirildiği belirtildi.

Başbakan Karl Nehammer, bu yasakların 5 Mart’a kadar kaldırılacağını duyururken, aşı olmayanların restoran ve mağazalara test olduklarını kanıtlamaları durumunda tekrar gidebileceğini söyledi. Nehammer, vaka sayılarının düşmesi ve hastaneler üzerindeki baskının azalmasıyla birlikte bu kararın alındığını duyurdu.

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