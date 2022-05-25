Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Komisyonları ilk toplantısını gerçekleştirdi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Sınır Komisyonu formatında ilk toplantı gerçekleştirildi.

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Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşmaların uygulanması ve iki ülkenin liderlerinin talimatları doğrultusunda Azerbaycan ve Ermenistan'ın Sınır Komisyonları, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırında bir araya geldi.

Azerbaycan komisyonuna Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, Ermenistan komisyonuna ise Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan liderlik ederken, komisyonlar Azerbaycan-Ermenistan sınırının belirlenmesi için kurulan Sınır Komisyonu formatında ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

Sınırlandırma ve diğer konularda komisyon bünyesinde çalışmaya hazır olduklarını belirten taraflar, komisyonun ortak faaliyetinin organizasyonu ve usulüne ilişkin konularda görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, Sınır Komisyonlarının ikinci toplantısının Rusya'nın başkenti Moskova’da, üçüncü toplantısının ise Belçika'nın başkenti Brüksel’de yapılması kararlaştırıldı.

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