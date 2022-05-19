Babası çok kızacak: Putin’in kızının yeni sevgilisinin ismi Zelenskiy çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kızı Katerina Tikhonova'nın yeni sevgilisi gündem oldu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 35 yaşındaki kızı Katerina Tikhonova’nın yeni sevgilisinin adının Zelenskiy olduğu ortaya çıktı.

Tikhonova’nın yeni sevgilisinin adının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelesnkiy ile aynı olması ise gündem oldu.

İngiliz basını, Tikhonova’nın sevgilisini görmek için düzenli olarak Almanya’nın Münih kentine uçtuğunu, ancak Rusya’ya yönelik yaptırımlar nedeniyle bunun sekteye uğradığını bundan sonra, Rus gizli servis muhafızları ile seyahat etmeye başladığını da duyurdu.

SEVGİLİSİ ALMANYA’DA BALET

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Tikhonova’nın yeni sevgilisi 52 yaşında ve profesyonel bir balet. Yakın zamanda Almanya’daki Bavyera Devlet Balesi’ne başkanlık eden üst düzey yönetmen Igor Zelenskiy’in Putin’in kızının yeni sevgilisi olduğu ifade edildi.

Haber, Rus bağımsız haber kuruluşu IStories ve Alman Der Spiegel tarafından yürütülen bir soruşturmanın ardından ortaya çıktı.

Putin’in Kremlin’in eski eşi Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya ile olan evliliğinden olan Katerina Tikhonova, Rusya’nın en genç milyarderi olan 40 yaşındaki Kirill Shamalov ile evliydi. Ancak Shamalov ile 2017 yılnda ayrılmış, ve Putin’in damadı ünlü bir Rus TV yıldızı ile birliktelik yaşamaya başlamıştı.

Soruşturma, iki yıllık bir süre boyunca ‘Zelensky’nin çalıştığı Münih’e 50’den fazla kez uçtuğunu’ ortaya çıkardı.

Gürcü kökenli Rus asıllı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky ile bir akrabalığı olmadığına inanılan Zelenskiy, görünüşe göre Putin’in Ukrayna’daki kanlı savaşını kınamayı reddettikten sonra geçen ay Bavyera Devlet Balesi’nden ayrıldı.

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