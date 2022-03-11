Bakan Akar’dan Rusya ve Ukrayna ile görüşme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ardından da Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, “Bakan Akar tarafından; Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye’ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilmiş, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulanmış, insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

UKRAYNA İLE GÖRÜŞME

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüştü.

Görüşmede Akar tarafından can kayıplarının artmaması için bir an evvel ateşkes ilan edilmesinin ve sivillerin tahliyesi için insani koridorların açık tutulmasının önemi vurgulandı.

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı... Futbol stadyumu ve kütüphaneye saldırı