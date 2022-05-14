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Bakan Çavuşoğlu, BAE’li mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile telefonda görüştü.

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Bakan Çavuşoğlu, BAE’li mevkidaşıyla görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan ile bugün BAE Devlet Başkanı ve Abu Dabi Emiri Şeyh Halife bin Zayed El Nahyan’ın vefatı nedeniyle taziye amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir” denildi. (DHA)

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