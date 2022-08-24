Beyaz Saray’dan Putin iddiası: Referandum ilan edebilir
Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya’nın referandum ilan edebileceğini açıkladı.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yeni bir açıklamada bulundu.
“PUTİN TALİMAT VERDİ”
Kirby yaptığı açıklamada, ABD’nin “Rus liderliğinin yetkililere sahte referandumlar düzenlemeye hazırlanma talimatı verdiğini” öğrendiğini söyledi. Kirby ayrıca açıklamasında, “Rusya bu hafta ilk referandum duyurusunu yapabilir” dedi.
UKRAYNA’YA DEV YARDIM PAKETİ
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın bağımsızlığının 31'inci yıldönümünde ABD’nin Ukrayna’ya yaklaşık 3 milyar dolarlık yeni güvenlik yardımı sağlayacağını açıkladı.
Söz konusu yardım paketi ABD’den Ukrayna’ya sağlanan bugüne kadarki en büyük güvenlik yardım paketi olarak kayıtlara geçti.
JOHNSON ZİYARET ETMİŞTİ
Öte yandan bugün, Ukrayna'nın 31. Bağımsızlık Günü’nde Rus ordusunun saldırıları ihtimali nedeniyle halka açık tören düzenlenmemişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna’nın 31. Bağımsızlık Günü yıldönümü için başkent Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.
RUSYA TREN İSTASYONUNU VURDU
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın düzenlediği roket saldırısında Chaplyne kasabasında bir tren istasyonunun isabet aldığını belirterek, saldırıda en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.