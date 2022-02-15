Biden’dan Rusya’ya sert mesaj: Çok geç olmadan git

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili açıklama yaptı. Putin'e seslenen Biden, "Bölgeden güvenle ayrılmak için, çok geç olmadan şimdi git" dedi.

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Rusya-Ukrayna krizine ilişkin “Haftalardır diplomatik çaba gösteriyoruz” ifadesini kullanan Biden, Putin’e mesajlarının son derece net olduğunu söyleyerek “Rusya ordusuna ait birliklerin Ukrayna sınırından çekildiğini teyit edemedik” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırma olasılığının devam ettiğini ve Rus güçlerinin Ukrayna sınırından uzaklaştığını bildiren haberlerin henüz doğrulanmadığını ifade eden Biden, “Batı Ukrayna krizinde birleşti” dedi ve “Bölgeden güvenle ayrılmak için, çok geç olmadan şimdi git” şeklinde konuştu.

“ABD HER TÜRLÜ OLASILIĞA HAZIRDIR”

Biden konuşmasında, Rusya’nın saldırması durumunda güçlü yaptırımların ve ticaret protokollerine ilişkin uygulamaların devreye sokulacağını yineledi.

Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Kuzey Akım-2 projesinin gerçekleşmeyeceğini açıkladı. Biden ayrıca, ABD'nin tüm gücüyle NATO topraklarının her karışını savunacağını vurgulayarak, Rusya ile çatışmak istemediklerini dile getirdi.

“Başlangıcından beri söyledim, ABD her türlü olasılığa hazırdır” diyen Biden, “Putin ile diplomasiye devam için mutabık kaldık, diplomatik çabalarımız devam edecek. Rusya halkı bizim düşmanımız değil” ifadelerini kullandı.

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