Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye’yi yeşil listeye aldı

Türkiye Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçiliği, Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan seyahatlerde karantina zorunluluğunu kaldıran yeşil listeye dahil edildiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) iki gün süren bir ziyaret gerçekleştirdi.

Erdoğan’ın ziyareti bugün biterken, Türkiye Cumhuriyeti Abu Dabi Büyükelçiliği, Türk vatandaşları için BAE tarafından alınan kararı duyurdu.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* BAE makamlarınca bugün (15 Şubat) itibariyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir grup ülkenin Abu Dabi’ye yapılan seyahatlerde karantina zorunluluğunu kaldıran “Yeşil Liste”ye dahil edildiği duyurulmuştur.

* Ülkemizden Abu Dabi’ye seyahat edecek kişilerden uçuşlarından en fazla 48 saat önce negatif sonuçlu PCR testi talep edilmeye ve bu kişilere Abu Dabi’ye varışlarında PCR testi uygulamasına devam edilmektedir.

* Ülkemizden Abu Dabi’ye seyahat eden kişilerden iki Kovid-19 aşısını tamamlayanlar 6., aşıları tamamlanmamış olanlar ise 6. ve 9. günlerde PCR testine tabi tutulacaklardır.

BAE makamları, 3 Ocak 2022’de Türkiye’nin aralarında bulunduğu bazı ülkeleri yeşil listeden çıkarmıştı. Bu kararla COVID-19 aşısını tamamlamayanlara 10 gün karantina zorunluluğu getirilmişti.

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