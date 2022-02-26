Bloomberg: ABD, Rusya Merkez Bankası’na yaptırım uygulamayı değerlendiriyor

Bloomberg, ABD yönetiminin Ukrayna'daki askeri harekat nedeniyle Rusya Merkez Bankası'na karşı yaptırımları değerlendirmeye aldığını ileri sürdü.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sürerken, ABD’nin yeni yaptırım hazırlığında olduğu belirtildi.

Bloomberg’in haberine göre, ABD yönetimi Rusya Merkez Bankası’na karşı yaptırımları değerlendirmeye aldı.

Konuya yakın kaynaklara göre, ABD, Rusya’nın 643 milyar dolarlık rezervinin çoğunu hedef alacak bir hamleyle Rusya Merkez Bankası’na yaptırımları tartışıyor.

İsminin açıklanmaması kaydıyla konuşan kaynak, nihai bir kararın verilmediğini ancak Biden yönetiminin Putin’i Ukrayna’daki saldırganlığından caydırmak için acilen tüm seçenekleri değerlendirdiğini söyledi. Haberde, ABD’nin her adımı Avrupa’daki müttefikleriyle birlikte yapmayı hedeflediği de kaydedildi.

Konuya yakın başka bir kişiye göre ise Rusya Merkez Bankası’nı potansiyel olarak hedef alma konusu ocak ayı sonlarında bir konuşmada gündeme geldi.

REZERV 630 MİLYAR DOLARDAN FAZLA

Rusya, son 5 yılda merkez bankasındaki varlıklarını hızla artırarak Ukrayna operasyonu için düğmeye basmıştı. Rusya Merkez Bankası’nın (MB) Ocak 2022 verilerine göre toplam döviz rezervi 497 milyar doları buluyor. 2 bin 298 ton altın rezervi olan Rusya’nın toplam döviz rezervi de altınlarla birlikte 630 milyar doları geçiyor.

İKİ BAŞBAKAN, SWIFT’I GÖRÜŞTÜ

Öte yandan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefonla gerçekleştirdikleri görüşmede, Rusya’nın uluslararası para transfer sistemi SWIFT’den çıkarılması olasılığını ele aldıklarını belirtti.

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