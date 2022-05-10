Bloomberg’den Türkiye yorumu: Erdoğan’ın önünde tek bir engel var

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, son dönemde Türkiye'nin komşularıyla normalleşme sürecini merceğe aldı. Bloomberg'deki makalede, "Son 10 yılın büyük çoğunu bölgede köprüleri yakmaya harcayan Erdoğan şimdi ilişkileri düzeltmeye çalışıyor gibi gözüküyor" yorumu yapılırken tek bir sorun olduğuna dikkat çekildi.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg’de yazan Bobby Ghosh, son dönemde Ankara’nın diplomasi hamleleri ile ilgili dikkat çekici bir analiz yayınladı.

Makalede, “Ülkedeki ekonomik sorunlar, Türkiye liderini ülke dışındaki ilişkileri iyileştirmeye çalışmasına itti. Dostane tonun uzun süreceğine inanmayın” yorumu yapılırken, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son diplomatik hamlelerini görmek ve Ankara’nın Orta Doğu’daki etkisi büyükken 2000’lerin sonundaki ‘Sıfır Sorun’ politikasına döndüğünü görmek iyi. Fakat burada tek bir sorun var: Erdoğan’ın kendisi” yorumu yapıldı.

Makalede, “Erdoğan’ın alev saçan açıklamaları halen dinmedi. Ne zaman ülkesinde siyasi bir zorlukla karşılaşsa Türkiye’nin yakındaki ya da uzaktaki müttefiklerine sözlü saldırıyor. Örneğin İsrail’in Nazi Almanyası’na benzetmişti (Bir süre önce benzer açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov belki buradan notlar almıştır), Birleşik Arap Emirlikleri’ni Orta Doğu’yu istikrarsızlaştırmakla suçladı ve Mısır lideri General Sisi’yle hiç konuşmayacağını söylemişti” denildi.

“SEÇMENİN DİKKATİNİ DAĞITMAK İÇİN…”

Bloomberg’de yayınlanan kapsamlı analizde, Erdoğan’ın bazı ülkelerle normalleşme sürecine girmesinde Türkiye’de yaşanan ekonomik sorunlar mercek altına alınırken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden “U- dönüşü” yapabileceği iddia edildi. Analizde, “Dışarıdan yardım gelse bile Türkiye’nin ekonomisinin dramatik bir şekilde iyileşmesi gelecek yıl yapılacak seçimlere kadar olası değil ve Erdoğan, tatmin olmamış seçmenin dikkatini dağıtmak için bir şeye ihtiyaç duyabilir” ifadesi yer aldı.

Son dönemde Türkiye’nin Suudi Arabistan, BAE, Mısır, İsrail ve Ermenistan ile normalleşme çabasına girdiğini ve Erdoğan’ın bir dönem akli dengesini sorguladığı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la da iyi anlaşmaya çalıştığına dikkat çekildi.

“DAHA SAKİN YAKLAŞTI”

Türkiye’nin bu ülkelerle normalleşme sürecinde birçok taviz verdiğine de dikkat çekilirken, Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyareti öncesinde Cemal Kaşıkçı cinayetinin Türkiye’de kapatılarak Suudi Arabistan’a devredildiği belirtildi.

Ramazan ayında Kudüs’te Mescid-i Aksa’da yaşanan saldırılarda Erdoğan’ın geçmiş yıllara göre daha sakin bir tavır sergilediğini aktaran Ghosh, “Peki Türkiye bu iyi ilişkileri sürdürecek mi? Eski ‘Sıfır Sorun’ politikasının mimarı dönemin dışişleri bakanı ve daha sonra başbakan olan Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’dan ayrıldı ve şimdi muhalefette. Şu anki dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise Davutoğlu gibi uluslararası bir duruşu ya da Ankara’daki yönetim kadrosunda gücü yok. Çavuşoğlu, Erdoğan’ın tekrar alev saçan açıklamalarını yapmamasını umut ediyor” yorumunu yaptı.

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