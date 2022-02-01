BMGK toplantısında Rusya ve ABD arasında sert tartışma

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde düzenlenen Ukrayna toplantısında Rusya ve ABD adeta birbirine girdi. ABD’nin BM temsilcisi, Rusya’nın Ukrayna sınırlarındaki varlığını son yıllarda Avrupa’da görülen en büyük askeri yığınak olarak niteleyerek olası bir işgalin sonuçlarının korkunç olacağını söyledi. Rus temsilci ise ABD’nin tansiyonu artırmaya çalıştığını ve Batı’nın Ukrayna’da Nazileri iktidara getirdiğini belirtti.

Sozcu.com.tr

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ABD ve Rusya arasında haftalardır süren ve giderek şiddetlenen Ukrayna gerginliği dün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısına taşındı.

Washington ve müttefikleri Moskova'yı Ukrayna'yı istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlarken Moskova da Washington'ın tansiyonu kasıtlı olarak artırdığını savundu.

New York'taki toplantıda ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, “Avrupa'da karşı karşıya olduğumuz durum acil ve tehlikeli” dedi. Rusya'nın Ukrayna sınırlarındaki varlığını son yıllarda Avrupa'da görülen en büyük askeri yığınak olarak niteleyen Thomas-Greenfield, olası bir işgalin sonuçlarının korkunç olacağını belirtti.

Toplantıda Ukrayna’nın ve NATO üyesi ülkelerin temsilcileri de Rusya'nın Ukrayna sınırındaki asker sayısını artırmasını Avrupa'nın güvenliğine tehdit olarak niteledi.

RUSYA: UKRAYNA’DA NAZİLERİ İKTİDARA GETİRDİNİZ

BMGK toplantısını engelleme girişimi başarısız olan Rusya'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzya ise, Batı'nın suçlamalarının bölünmeyi artırma amacı taşıdığını ve ve işgal iddiasına dair bir kanıt olmadığını ifade etti.

Ukrayna'daki milliyetçi hareketleri 2. Dünya Savaşı dönemindeki Nazi işbirlikçilerine benzeten Rus temsilci, Batı'nın Ukrayna halkının çıkarlarını önemsemediğini ve Nazileri ülkede iktidara getirdiğini söyledi.

Rusya'nın müttefiki Çin'in BM temsilcisi Zang Jun da, “Şu anda acil olarak ihtiyacımız olan şey sakin bir diplomasi, mikrofon diplomasisi değil. Ney yazık ki ABD bu yöndeki yapıcı öneriyi kabul etmedi” dedi.

DİPLOMATİK ÇABALAR SÜRÜYOR

Son aylarda giderek artan tansiyonu azaltma yönündeki diplomatik girişimler başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Gerilimi düşürme çabaları kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra İngiltere, Hollanda ve Polonya başbakanları bu hafta Ukrayna'yı ziyaret edecek.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya geçen hafta sunulan yazılı taleplere yanıt geldiğini duyurdu. ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları Antony Blinken ve Sergey Lavrov'un bugün görüşme yapması bekleniyor.

ABD, geçen hafta Rusya'nın NATO askerlerinin Doğu Avrupa'dan çekilmesi ve Ukrayna'nın NATO'ya üye yapılmaması yönündeki taleplerini reddetmişti.

Rusya ve Çin'in veto yetkisi nedeniyle BM'de Rusya'ya karşı bir karar alınması beklenmiyor.

Rusya Ukrayna'yı işgal etme niyeti olmadığını ancak güvenlik kaygıları önemsenmezse askeri seçeneğe başvurabileceğini söylüyor.

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