BM’nin 77’nci Genel Kurul Başkanı Macar diplomat Csaba Körösi oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 77'nci dönem başkanlığına 2010-2014 yıllarında Macaristan'ın eski BM Daimi Temsilcisi olan Csaba Körösi seçildi.

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Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanlık seçimi ABD'nin New York kentindeki BM Genel Kurulu’nda yerel saatle 10.00’da yapıldı. BM üyesi 193 ülkenin temsil edildiği BM Genel Kurulunun 77. dönem başkanı 2010-2014 yıllarında Macaristan’ın eski BM Daimi Temsilcisi olan Csaba Körösi seçildi.

Seçimin ardından BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM 76. Genel Kurul Başkanı Abdulla Shahid da dahil olmak üzere BM Temsilcileri Körösi’yi tebrik etti. BM Genel Kurulu’nun 77. oturumun eylül ayında başlaması bekleniyor. Körösi’nin görev süresi ise Eylül 2023’de sona erecek.

“77. OTURUM BİR DÖNÜŞÜM OLUŞTURABİLİR”

BM Genel Sekreteri Guterres yaptığı yazılı açıklamada, “77. Genel Kurulun Başkanı Seçilen Csaba Körösi’yi tebrik ediyor ve 76’ıncı Genel Kuruldaki olağanüstü liderliği için Abdulla Shadid’i takdir ediyorum” ifadelerini kullanarak, “Dünyada tehlikelerle karşı karşıyayız. Ukrayna’daki savaştan, tüm boyutlarıyla iklim krizinin derinleşen etkilerine, Covid-19 pandemisinden, artan insani ihtiyaçlara, açlığa ve yoksulluğa kadar önümüzdeki aylar çok taraflı sistemi test edecek. Genel Kurul, çözümler sunmaya bakıyor. Daha iyi, daha barışçıl bir dünya vaadini yerine getirebilir, sürdürülebilir kalkınma için 2030 gündeminin vaadine bağlı kalabiliriz. 77. oturum çok taraflılığı yeniden ayarlama ve küresel işbirliğinin temellerini güçlendirmek adına bir dönüşüm oluşturabilir” dedi.

Guterres, “Körösi’nin başkanlığının, dayanışma, sürdürülebilirlik ve bilim yoluyla çözümler konusuna odaklanmasını memnuniyetle karşılıyorum ve çalışma yelpazemizde ilerlememize yardımcı olacağına güveniyorum. Sürdürülebilir çözümler arayışında, ortak hedeflerimizin peşinde koşarken, ortak değerlerimizi savunmak için onunla birlikte çalışmayı heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“EKİBİM VE BEN DESTEKLEMEYE HAZIRIZ”

BM 76. Genel Kurul Başkanı Shahid ise yaptığı yazılı açıklamada, “Bugün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 77. Genel Kurulu Başkanı olarak seçilen Sayın Csaba Körösi'yi kutluyorum” dedi.

Shadid, “Körösi, ülkesine diplomat olarak hizmet ettiği neredeyse 40 yıllık bir bilgi birikimi ve deneyimi beraberinde getiriyor. Birçoğunuz Körösi’yi New York’ta Macaristan Daimi Temsilcisi olarak görev yaptığı dönemden zaten tanıyorsunuz. Bu süre zarfında, 2030 gündemini başlatan ve dürdürülebilir kalkınma hedeflerini belirleyen hükümetler arası sürece eş başkanlık etti. Sayın Körösi’nin 77. oturum için vizyonu, dayanışma, sürdürülebilirlik ve bilim yoluyla çözümler. Hem burada, hem de dünya çapındaki geniş tecrübesiyle, Genel Kurul’un bir sonraki oturumda emin ellerde olacağına eminim. Körösi, eylül ayında göreve başlamaya hazırlanırken, ekibim ve ben 77. oturuma sorunsuz bir geçiş sağlamak için önümüzdeki aylarda onu desteklemeye hazırız.” İfadelerini kullandı.

“HEPİMİZ SİZİNLE ÇALIŞMAYI HEYECANLA BEKLİYORUZ”

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield yaptığı açıklamada, “77. Dönem Başkanı seçilen Csaba Körösi’yi içtenlikle tebrik ediyorum. Hepimiz sizinle çalışmayı heyecanla bekliyoruz” dedi.

“GÜÇLÜ LİDERLİĞİNİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM”

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Yun ise, “Csaba Körösi’yi 77’nci Genel Kurul Başkanı seçildiği için tebrik ediyorum. BM’nin merkezi rolü ile çok taraflılık yoluyla günümüzün küresel zorluklarını ele almadaki güçlü liderliğini dört gözle bekliyorum” dedi.