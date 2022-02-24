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Brandenburg Kapısı’na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı'na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna’ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

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Brandenburg Kapısı’na Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı

Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim artmaya devam ederken, Almanya'da Ukrayna'ya sembolik bir destek geldi.

Başkent Berlin'de bulunan tarihi Brandenburg Kapısı’na Rusya saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya destek amacıyla Ukrayna bayrağının renkleri yansıtıldı.

Foto: İHA

Berlinlilerin, tarihi kapının renklendirilmesine büyük ilgi gösterdiği görüldü.

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