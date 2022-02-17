Brezilya’daki sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı yükseliyor

Brezilya’nın Rio de Janerio eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde can kaybı sayısı 104’e yükselirken, hayatını kaybedenlerin 13’ünün çocuk olduğu açıklandı.

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Brezilya'nın Rio de Janerio eyaletindeki dağlık bölgede bulunan Petropolis kentinde meydana gelen sel ve çok sayıda toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 104'e yükseldi. Yetkililer, can kaybının artabileceğini ifade ederek, 500’den fazla kurtarma görevlisinin hayatta kalanları aradığını belirtti.

Rio de Janeiro Sivil Savunma Başkanı Leandro Monteiro yaptığı açıklamada, “Kötü aydınlatma ve ıslak zeminde gece çalışmak her zaman bir zorluktur. Ancak hayatta kalanları aramak için yorulmadan çalışmaya kararlıyız” dedi.

ÖLENLERİN 13’Ü ÇOCUK

Yetkililer, tahminen en az 35 kişinin hala kayıp olduğunu ifade ederek, hayatını kaybedenler en az 13'ünün çocuk olduğunu açıkladı.

Brezilya Ekonomi Bakanlığı, sel ve toprak kayması felaketlerinin yaşandığı Rio de Janeiro ve Espirito Santo'da vergi indirimi uygulanması kararı aldı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise, söz konusu bölgelere federal yardım sözü verdi.

ŞEHİRDE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİ

Petropolis yerel yönetimi, 16 Şubat'ta şehirde 3 günlük yas ve felaket durumu ilan etmiş ve mağdurlara daha iyi hizmet için hastane çalışanlarının takviye edildiğini açıklamıştı.

Öte yandan Petropolis ve çevresinde Ocak 2011’de yaşanan sel ve toprak kayması felaketinde 900’den fazla kişi hayatını kaybetmişti.