Çavuşoğlu: Müzakerelerde mutabık kalınan konular sahada uygulanmıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna arasında bu hafta düzenlenen müzakerelere ve gündemdeki dış politika konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna’nın bu hafta İstanbul’da yapılan müzakerelerde mutabık kaldıkları konuların sahada tam olarak uygulanmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, A Haber televizyonuna yaptığı açıklamada, iki ülkenin dışişleri bakanlarını bir veya iki hafta içinde Türkiye’de bir araya getirmek için çalıştıklarını da ifade etti. Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen müzakerelere katılan Rus oligark Roman Abramoviç'in başından bu yana savaşın sonlandırılması için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Rusya-Ukrayna arasında garantörlük konusuna da değinen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Türkiye savaşın içine hemen girecek, Türkiye oraya asker gönderecek gibi yorumlar doğru değil” dedi. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Ukrayna’nın işgali öncesinde Kiev’e gönderdiği iki askeri nakliye uçağının, Ukrayna hava sahasının tekrar uçuşlara açılmasının ardından ülkeden ayrılacağını söyledi.

“Yeni nesil F-16'ların alınması ve mevcut F-16'ların modernizasyonu konusunda müzakereler devam ediyor ve iyi gidiyor” diye konuşan Çavuşoğlu, savunma alanında NATO içinde de, AB içinde de Türkiye’ye yönelik kısıtlamaları kaldırma yönündeki anlayışın ağır basmaya başladığını ifade etti.

Suudi Arabistan’la ilişkilerin normalleşmesi konusunda da önemli adımların olduğunu bildiren Çavuşoğlu, *Enerji bakanımız ile İsrail ve Filistin’e Mayıs ortasında ziyaretimiz söz konusu. Büyükelçilerin karşılıklı atanmasını İsrailli mevkidaşımızla Mayıs’taki ziyarette görüşeceğiz” diye konuştu.

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