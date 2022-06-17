Çavuşoğlu: PKK, İsveç’i adeta rehin aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan'da açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, İsveç ile yaşanan gerilimi gündeme getirirken, "PKK sadece Türkiye'ye değil, İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar veriyor" dedi.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Finlandiya ve İsveç, NATO’ya üye olmak isterken Türkiye’nin bu sürece veto vermesi gündem olmuştu. Ankara, özellikle son dönemde İsveç’in üyeliğine karşı çıkarken Mevlüt Çavuşoğlu’ndan açıklamalar geldi.

Hırvatistan’da temaslarda bulunan Çavuşoğlu konuyla ilgili konuştu. Çavuşoğlu, “PKK, terör örgütüdür. Sadece Türkiye'ye değil, İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar veriyor. PKK, İsveç’in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor” dedi.

Çavuşoğlu terör örgütü PKK’ın son dönemde İsveç’te propaganda yaptığına da dikkat çekerek, “Terörle mücadelede İsveç kanunlarının, yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor” dedi. Çavuşoğlu, “PKK, terör örgütüdür. Sadece Türkiye'ye değil, İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar veriyor. PKK, İsveç’in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor” yorumunu yaptı.

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