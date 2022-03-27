Çavuşoğlu: Rus oligarklar işlerini Türkiye’de yapabilir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar'da yaptığı konuşmasında, Rus oligarkların yasadışı faaliyetlerde bulunmadıkları sürece Türkiye'ye gelebileceklerini ve burada işlerini yapabileceklerini açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde bir ay geride kalırken, Batı’nın Rusya’ya uyguladığı yaptırımlardan etkilenen Rus oligarklar, farklı ülkelerde varlıklarını sürdürmeye ve servetlerini ayakta tutmaya çalışıyor. Bunun için farklı yöntemlere başvuran ve yaptırım uygulamayan ülkeleri tercih eden Rus oligarklara bir teklif de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Doha Forumu’nda konuşan Çavuşoğlui kendisine yöneltilen “Batı'nın yaptırım uyguladığı Rus oligarklar Türkiye'ye gelebilir mi?” sorusu üzerine, Rus oligarklarının Türkiye’de hoş karşılandıklarını ancak herhangi bir iş yapabilmek için uluslararası hukuka uymaları gerektiğini söyledi.

TÜRKİYE’YE KAÇIYORLAR

Çavuşoğlu, “Eğer herhangi bir Rus vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etmek isterse elbette yapabilir. Ruslar şu anda turist olarak sorunsuz bir şekilde Türkiye'ye gelebiliyor. Rus oligarkların Türkiye'de yapacağı işlerin uluslararası hukuka bir aykırılığı söz konusu değilse bunu değerlendiririz ancak aksi bir durum ise bu başka bir meseledir” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından dünya çapındaki yaptırımlar nedeniyle, birçok uluslararası şirket ve Rus oligarklar Rusya’dan ayrıldı. Oligarkların çoğunun tercihi ise Türkiye oldu.

Putin’e yakınlığıyla tanınan ve Chelsea futbol kulübünün eski sahibi Rus milyarder Roman Abramovç’e ait iki süper yat bu hafta başlarında Ege’ye yanaştı. Daha önce de Putin’e en yakın isimlerden olan Igor Sechin’in Fransa’daki yatına el konmaması için, “Türkiye’ye gidin” talimatı verdiği ortaya çıkmıştı…

TÜRKİYE’DE İŞ KURACAK İDDİASI

Dün de Reuters, Abramoviç ve diğer Rus oligarkların, Türkiye'nin kendilerine uygulanan yaptırıma katılmadıkları gerekçesiyle Türkiye'ye yatırım yapma fırsatları aradığını öne sürdü. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını eleştiren fakat NATO müttefiklerinin yaptırımlarına katılmayan Türkiye'nin bu sayede yatırım yapmak ve malvarlıklarını korumak için güvenli bir alan oluşturabileceği de öne sürüldü.

Reuters'a konuşan ve konuyla ilgili bilgisi olan bir yetkili ise, “Abramoviç ve diğer zengin Ruslar, diğer her yerde yaptırım uygulandığı için Türkiye'ye yatırım yapmaya ilgililer. Burada biraz iş yapmak ve bazı varlıklar satın almak istiyor” dedi.

Aynı kaynak Abramoviç'in Türkiye'de bazı varlıkları olduğunu da dile getirirken başka detay paylaşmadı.

ÇAVUŞOĞLU: UZLAŞI İÇİN GEREKLİ ORTAMI YARATMAYA ÇALIŞAN TARAFIZ

Öte yandan, Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’a ateşkese varılması yönünde talimat vereceğini düşünüyor musunuz?” sorusuna ise, “Biz uzlaşı için gerekli ortamı yaratmaya çalışan tarafız. Bu yüzden dürüst bir arabulucu olmamız gerekiyor. Bir tarafın daha çok adım atıp diğerinin az attığını söylemek de uygun olmaz. Bizim işimiz de her iki tarafın da bu süreçten başarılı bir çıkış yolu bulabilmesidir. Sonunda, sözünü ettiğim farklı müzakere kanallarında son nihai kararı verecek olan da liderlerdir. İki başkan Putin ve Zelenskiy. Bu yüzden her iki tarafı da yan yana getirmeye çalışıyoruz.” yanıtını verdi.

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