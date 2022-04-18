Çernihiv’de infilak etmeyen bombalar temizleniyor
İstanbul'daki barış görüşmeleri sonrasında Rus askerlerinin çekilme kararı aldığı Çernihiv'de infilak etmeyen bombaların temizlenme çalışmaları devam ediyor.
Ukrayna’nın kuzeyinde, Rus ordusunun çekildiği Çernihiv kentinde infilak etmemiş patlayıcıların ve bombaların temizlenme çalışmaları sürüyor.
Ukrayna Acil Durumalar Servisi, patlayıcı uzmanlarının yoğun olarak Vinnytsia, Volyn, Poltava, Kirovohrad, Khmelnytsky bölgelerinde çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, Ukrayna vatandaşlarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.