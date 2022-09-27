Çevreciler, Almanya’yı Noel ışıklarını kapatmaya çağırıyor

Almanya'nın güçlü çevreci gruplarından biri, elektrik faturalarının üçe veya dört katına çıkması karşısında halkı bu kış Noel ışıklarından vazgeçmeye çağırdı.

Sozcu.com.tr

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Her aralık ayında Alman evlerindeki ışık gösterileri yaklaşık 600 milyon kWh yakıyor, bu da Bonn’dan daha büyük bir şehri bir yıl boyunca ayakta tutmaya yetecek kadar enerji demek.

Çevre eylemcisi grup da bu ışıklandırmaların enerji krizi yaşanırken son derece sorumsuz olduğunu söyledi ve her kasabanın kendini tek bir ortak Noel ağacıyla sınırlamasını önerdi.

Örgütün direktörü Jürgen Resch verdiği demeçte, “Ukrayna’daki savaş ve enerji kıtlığı göz önüne alındığında bir kez olsun ara vermeliyiz. Dayanışma ruhu, bu Noel’i çok özel hale getirebilir” dedi.

Almanya’daki birçok yerel makam, yüzme havuzlarını soğutmak, kamu binalarındaki sıcak suyu kapatmak veya geceleri şehrin önemli noktalarını aydınlatmamak gibi önlemler aldı.

Berlin belediye meclisi, en işlek caddelerdeki ışık gösterilerini desteklemiyor. Kiel ve Bonn gibi diğer şehirler her akşam Noel ışıklarını normalden daha erken kapatmayı planlarken, Wismar açık hava buz pistleri gibi enerji merkezlerini iptal etti.

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