Çin’de düşen uçağın ikinci kara kutusu bulundu

Çin'de geçen pazartesi günü yolcu uçağının düşmesinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonrası yetkililer, uçağın ikinci kara kutusunun bulunduğunu ve inceleme için Pekin’e gönderileceğini açıkladı.

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Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki Wuzhou şehri yakınlarında China Eastern Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağının geçtiğimiz Pazartesi günü düşmesinin ardından devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu uçağın ikinci kara kutusuna ulaşıldı. Yetkililer bulunan kara kutunun incelemeler için bugün Pekin'e gönderileceğini belirtti.

China Eastern Havayolları şirketine ait dokuzu mürettebat 132 kişi taşıyan MU5735 sefer sayılı Boeing 737-800 yolcu uçağının, geçtiğimiz Çarşamba günü iki kara kutusundan biri bulunmuş ve Pekin'de incelemeye alınmıştı. Ayrıca yetkililer dün, uçakta bulunan 132 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.