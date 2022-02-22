Çin’den azalan doğum oranları için tüp bebek teşviki

Pekin, düşen doğum oranlarını artırmak amacıyla tedavilere ödeme yapmayı teklif eden ilk Çin şehri oldu.

Sozcu.com.tr

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Hükümet, yumurta ekstraksiyonu ve embriyo nakli gibi pek çok prosedür için önümüzdeki aydan itibaren 3.000 pound’dan fazla katkıda bulunacak. Çiftlerin destekleneceği tüp bebek seanslarının sayısında bir sınırlama da yok.

1,4 milyar nüfuslu ülke, çiftlerin üç çocuk sahibi olmasına izin veren politika değişikliğine rağmen, doğan bebek sayısında düşüş görmeye devam etti. Demograflar düşüşün, doğurganlık çağındaki Çinli kadın sayısındaki azalmadan kaynaklandığını ve tek çocuk politikasındaki değişikliğin çok geç yapıldığını söylüyor.

KADINLAR EVLİLĞİ VE DOĞUM YAPMAYI ERTELİYOR

Çin, geçen yıl çiftlerin üç çocuk sahibi olmasına izin vermenin yanı sıra, doğum izninin uzatılması ve nakit destekler de dahil olmak üzere çeşitli programlarla çocuk yetiştirmenin mali yükünü azaltmayı amaçlayan politikalar benimsiyor.

Çin’de 40 milyondan fazla insanın doğurganlık sorunları olduğu tahmin ediliyor ve kadınların evlilik ve doğum planlarını erteledikleri için sayının artması bekleniyor. Uzmanlarının yakın tarihli bir araştırmasına göre, ülkenin kısırlık oranı 2010’da yüzde 15’ten yüzde 18’e yükseldi.

Yeni uygulamaların duyurulmasından kısa süre sonra doğurganlık ilaçları ve tedavilerinde uzmanlaşmış şirketlerin hisselerinde yükseliş görüldü.

Ülkenin tüp bebek pazarının 2030 yılına kadar Çin’de yaklaşık 90 milyar yuan veya 10 milyar sterline kadar genişlemesi bekleniyor.

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