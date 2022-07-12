Devlet Bahçeli’nin haritalı fotoğrafının başlattığı tartışma büyüyor: Yunanistan’dan sonra Almanya da devrede

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçen hafta sosyal medyada paylaşılan fotoğrafıyla ilgili tartışmalar büyüyor... Ülkü Ocakları'nı ziyaret ettiği sırada kendisine takdim edilen haritayla çekilmiş fotoğrafını paylaşan Bahçeli'ye ve Erdoğan'a Yunanistan hükümeti tepki göstermişti. Bugün bir açıklama da Almanya'dan geldi.

Sozcu.com.tr

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Hafta sonu sosyal medyada paylaşılan ve Yunanistan'ı ayağa kaldıran fotoğraf ile ilgili tartışmalar alevleniyor…

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Ülkü Ocakları'nı ziyareti sonrasında Twitter üzerinden paylaşılan bir fotoğrafta tuttuğu harita Yunanistan'ı kızdırdı. Haritada, “Denizlerdeki misakımillimiz” ibaresi yer alırken, Midilli, Sisam, Sakız, Rodos ve Girit'in de olduğu bazı adaların Türkiye'ye ait olduğu görülüyor.

Fotoğrafa Yunan kamuoyundan tepki gelirken ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Yunan yetkililerin de bu kareye tepki gösterdiğini yazmış ve dün akşam saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de çok sert tepki göstermişti.

Miçotakis sosyal medya üzerinden, “Bu haritaya iyi bakın. Girit, Rodos, Sisam, Kos'un hepsi Türkiye toprağı gibi görünüyor. Bu aşırıcıların bir hayali mi yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı? Yeni bir provokasyon mu yoksa gerçek bir hedef mi?” demişti. Miçotakis ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenerek, “Cumhurbaşkanı Erdoğan koalisyonun küçük ortağının bu çıkışıyla ilgili duruşunu netleştirmeli” ifadesini kullanmıştı.

Ankara-Atina hattında bu gerilim yaşanırken Almanya’nın Yunanistan Büyükelçisi de devreye girdi. Ernst Reichel, Bahçeli’nin fotoğrafını eleştirdi. Reichel, “Yunanistan’ın toprak bütünlüğü ve egemenliğini sorgulayan hiçbir girişim kabul edilemez” dedi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Reichel, “Almanya’nın bu konudaki pozisyonu açık ve net. Yunanistan’ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı ile ilgili hiçbir girişim kabul edilemez” ifadesini kullandı.

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