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Elon Musk: Manchester United’ı satın alıyorum

Dünyanın en zenginleri sıralamasında zirvede yer alan Elon Musk bu kez gözünü bir futbol kulübüne dikti. Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'dan "Manchester United'ı satın alıyorum" paylaşımı yaptı.

Yayınlanma: 06:01 - 17 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Elon Musk: Manchester United’ı satın alıyorum

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk dünyaca ünlü İngiliz futbol kulübü “Manchester United’ı satın alacağını açıkladı. Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Açıkçası, Cumhuriyetçi Parti’nin sol, Demokrat Parti’nin sağ kesimini destekliyorum! Ayrıca  “Manchester United’ı satın alıyorum, rica ederim” dedi. Son yıllarda eski günlerini aratan Manchester United dünyada marka değeri en yüksek kulüpler arasında yer alıyor.

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