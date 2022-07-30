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Enflasyon artı, İngiltere’de işçileri greve gitti

İngiltere’de enflasyon artışı sonrası işçiler harekete geçti. Demiryolu çalışanlarının grev kararı alması sonrası birçok tren seferinde aksama yaşandı.

Yayınlanma: 22:11 - 30 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Enflasyon artı, İngiltere’de işçileri greve gitti

İngiltere'de yaklaşık 5 bin demiryolu işçisi greve gitti. İngiltere’deki Güneydoğu ve Batı Mindlas tren hatları dahil olmak üzere birçok tren hattında grev nedeniyle aksamalar yaşanırken, yolcular mağdur oldu.

“YÜKSELEN ENFLASYON HÜKÜMETİN SUÇU”

Demiryolu işçilerini temsil eden İngiliz sendikası ASLEF'in Genel Sekreteri Mick Whelan yaptığı açıklamada, “Tek isteğimiz, ücretlere ülkedeki enflasyon ve yaşam maliyetindeki artışa paralel bir zam yapılması. Yükselen enflasyon bu ülkedeki çalışanların suçu değil, bu hükümetin suçu” dedi.

Ülkede Ağustos ayında da demiryolu işçilerin tekrar greve gideceği öğrenildi.

ÜLKENİN EN BÜYÜK GREVLERİNDEN BİRİ YAŞANMIŞTI

İngiltere, İskoçya ve Galler’de demiryolu işçileri, Haziran ayından işverenle yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalmasıyla son 30 yılın en büyük grevini başlatmıştı. Grevde 40 binden fazla işçi yer almıştı.

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