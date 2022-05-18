Erdoğan’ın NATO çıkışı… Basın toplantısında Türkiye gerilimi yaşandı

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine itiraz edeceğinin sinyalini vermesi üzerine başlayan tartışma büyüyor... Dün gece ABD Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında bakanlık sözcüsü Ned Price ile basın mensupları resmen birbirine girdi.

Sozcu.com.tr

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 24 Şubat’ta Ukrayna’ya saldırı talimatı vermesinden sonra Rusya ile kara sınırı paylaşan Finlandiya ve komşusu İsveç’in NATO’yla yakınlaşması ile ilgili tartışmalar büyüyor…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta iki ülkenin terör örgütlerinin bütün hareketlerine izin verdiğine yönelik açıklamaları sonrasında bu iki ülkenin potansiyel NATO üyeliğine karşı olduğunu açıklamasından sonra görüşmeler devam ediyor. Hafta sonu, Berlin’de gerçekleşen zirvede taraflar yumuşama sinyali gösterirken, Türkiye’nin endişe ve taleplerinin karşılanacağına dair işaretler de vardı.

Fakat bu pozitif görüşmelerden sonra pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye’ye geleceklermiş, zahmet etmesinler. Türkiye’ye yaptırım uygulayanların bir güvenlik örgütüne katılımına biz evet demeyiz” sözleri Washington’da gündem oldu. Dün gece ABD Dışişleri Bakanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında bu açıklamalar ve Türkiye’nin tutumu yine gündeme geldi.

3P’YE VURGU YAPTI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Türkiye’nin NATO konusundaki yaklaşımı ve açıklamaları basın toplantısına adeta damga vurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’ın New York’ta bir araya gelmesinden önce düzenlenen basın toplantısında Price, “Özel görüşmeleri elbette açıklamayacağız fakat hafta sonu Finlandiya ve İsveç’in ittifaka katılması için güçlü bir konsensus oluştu. Dışişleri Bakanı Blinken bu iki ülkenin üye olacağından emin olduğunu söyledi. Teamül, protokol ve prosedür önemli ve özellikle diplomaside. Dolayısıyla yeni bir gelişme olana kadar yorum yapmamayı tercih ediyoruz” dedi. (Price’ın burada bahsettiği teamül, protokol ve prosedür İngilizce’de precedent, protocol ve procedure olarak geçiyor ve Price konuşmasında bunlardan P harfleri olarak bahsetti)

Fakat Price’ın bu yanıtına, gazeteciler, “Fakat burada açıklamalar çelişiyor. Siz emin olduğunuzu söylüyorsunuz fakat pazartesi günü Erdoğan itirazını yineledi” dedi.

PRICE İLE FARKLI GAZETECİLER ARASINDA GEÇEN DİYALOG

Price: Türkiye adına konuşmak bize düşmez. Bizim…

Gazeteci: Ben şunu soruyorum…

Price: Biz NATO müttefiki…

Gazeteci: Siz Türkiye’nin pozisyonunu anladınız mı?

Price: … olarak yorum yapabiliriz. Bakan Blinken hafta sonu dışişleri bakanlarıyla Berlin’de bir araya geldi ve iki ülkenin NATO’ya gireceğine yönelik güçlü bir fikir birliği oluştuğuna emin. Eğer bu iki ülke NATO’ya katılmak isterse onların girebileceğinden eminiz.

Gazeteci: Ben şunu demek istiyorum, Erdoğan dün İsveç ve Finlandiya’dan heyetlerin Ankara’ya gelmeye zahmet etmemelerini söyledi. Şunu anlamıyorum, Türkiye onların gelmelerini bile istemezken nasıl konsensus oluştuğunu söylüyorsunuz.

Price: Yine tekrarlıyorum, bizim Türkiye hükümeti adına konuşmamız ya da onların pozisyonunu beyan etmemiz uygun olmaz.

Gazeteci: Türkiye ABD’den bir şey talep etti mi?

Price: Özel konuşmaları paylaşmayacağız. İki bakan Berlin’de görüştü ve New York’ta da bir araya gelecek.

Gazeteci: Ben şu soruyu sormak istiyorum, hafta sonu görüşmelerden çıkan sonuca göre kendinizden emin olduğunuzu söylediniz. Fakat Erdoğan’ın açıklamaları sonrasında halen kendinizden emin misiniz?

Price: Kendimizden emin olduğumuzu iki ve üçlü görüşmelerden ve NATO’da yapılan görüşmelerden çıkan sonuçlara bağlı olduğunu söylüyorum.

Gazeteci: Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamalarına rağmen Türkiye’nin engel olmayacağına dair kendinizden eminsiniz?

Price: NATO müttefikleri içinde bu düşüncemiz değişmedi.

Gazeteci: Ned, aynı konuda sorum var?

Price: Aynı konu mu? Tabii.

Gazeteci: Yanıtlarına göre Türkiye’nin ne istediğine dair net bir fikriniz olmadığını söyleyebiliriz değil mi?

Price: Türk yetkililer kamuya açıklamalarda bulundu. Onları takip etmeni öneririm.

Gazeteci: Fakat bu hiçbir şeyi açıklamıyor, çünkü o açıklamalar…

Price: Tekrar ediyorum, bu bize…

Gazeteci: Bize Berlin’de Türklerin aynı gemide olduğunu söylüyorsun fakat dün ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp aynı gemide olmadıklarını söylüyor.

Price: Türkiye hükümetinin pozisyonunu söylemek bana düşmez. Bunu…

Gazeteci: Hayır burada soru şu: Türkiye’nin pozisyonunu anladınız mı?

Price: Türkiye hükümetiyle ilgili soruları…

Gazeteci: Bu net mi?

Price: Bu konudaki soruları onlar yanıtlasın.

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