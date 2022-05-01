Evcil hayvanlarını Hong Kong’dan çıkarmak için özel jetler kiralıyorlar

Hong Kong sakinleri şehir devletinden kaçarken evcil hayvan sahipleri, yanlarında hayvanlarını da götürebilmek için kesenin ağzını açıyor.

Sozcu.com.tr

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Hong Kong Covid-19 pandemisinde yeni bir dalga yaşarken Hong Kong’dan çıkmak hem insanlar hem de evcil hayvanlar için oldukça zor.

Hong Kong şu anda 329.498 onaylanmış vaka ve 9.282 ölümle Covid-19 pandemisinin beşinci dalgasıyla karşı karşıya. Şehir devletinin sıkı pandemi önlemleri, zorunlu toplu testler ve pozitif test sonucuna sahip çocukların ebeveynlerinden izole edilmesiyle devam ediyor. Ocak ayında Hong Kong yetkilileri, hamsterlerin Covid-19 salgınına neden olabileceği korkusuyla 2.000’den fazla hamstera da el koyup ötenazi yaptı.

HAVAALANINDA MAHSUR KALDILAR

Hong Kong merkezli hayvan seyahat şirketi Pet Holidays Financial Times’a verdiği demeçte, aralık ayında 3.000 ila 4.000 kedi ve köpeğin uçuşların askıya alınması nedeniyle Hong Kong havaalanında mahsur kaldığını söyledi.

Şirketin evcil hayvan göç danışmanı Fanny Liang, Hong Kong Free Press’e, ne kadar ödenirse ödensin ticari uçuşlara hayvan almanın söz konusu olmadığını söyledi. Bu da çaresiz evcil hayvan sahiplerini evcil hayvanlarını Hong Kong’dan çıkarmak için özel jetler kiralamaya itiyor.

Hong Kong merkezli Top Stars Air’in kurucusu Olga Radlynska Insider’a verdiği demeçte, “Sadece bir kişi ve bir evcil hayvan için bütün bir jet kiralamak 270.000 dolara mal oluyor” dedi. Özel havacılık işletmesi şu anda ayda beş ila altı uçuş gerçekleştiriyor. Radlynska, pandemiden önce, müşterilerinin büyük kısmını şirket yöneticilerinden oluştuğunu ve ayda en fazla iki uçuş gerçekleştirildiğini söyledi.

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