Finlandiya Parlamentosu, NATO’ya başvuruyu onayladı

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in olası NATO üyeliğiyle ilgili itirazları tartışma yaratmaya devam ederken Finlandiya'dan beklenen karar geldi.

Sozcu.com.tr

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Finlandiya Parlamentosu, bugün düzenlenen oturumda NATO'ya üyelik başvurusunda bulunma önerisini onayladı.

Parlamento Başkanı Matti Vanhanen, kararın 8'e karşı 188 oyla alındığını duyurdu. Koalisyon hükümeti üyesi Sol İttifak'tan bazı milletvekilleri ise öneriye ret oyu verdi.

Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, NATO üyeliğinin Finlandiya'nın barış yanlısı politikalarını değiştirmeyeceğini ifade etti.

ERDOĞAN KARŞI ÇIKMIŞTI

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından önce Rusya ile 1300 kilometrelik sınırı paylaşan Finlandiya, ardından da İsveç, NATO’ya resmi olarak üyelik sürecinin başlatıldığını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'ye yaptırım uygulaması ve Ankara'nın terör örgütü olarak gördüğü örgütlere karşı tavır almaması halinde NATO'ya üyeliklerine onay vermeyeceğini söylemişti.

Türkiye'nin itirazları sürerken Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, bugün İsveç parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, 30 uluslu NATO ittifakına katılma konusunda Türkiye ile bir anlaşmaya varabileceklerini belirtmişti.

RUSYA, FİNLANDİYALI DİPLOMATLARI SINIR DIŞI ETTİ

Öte yandan Rusya, Finlandiya’nın Moskova Büyükelçiği'ndeki 2 çalışanı sınır dışı etti. Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Finlandiya’nın Moskova Büyükelçisi Antti Helanterya’nın Dışişlerine çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, “Büyükelçiye Kiev rejimine silah tedariki, Ukraynalı milliyetçilerin Donbas’ta ve sivil nüfusa karşı işlediği suçları örtbas etmek dahil AB’nin Rusya karşıtı yaptırım kampanyasının bir parçası olarak Helsinki’deki Rusya Büyükelçiliği’nin 2 çalışanının Finlandiya’dan sınır dışı edilmesi ve Finlandiya’nın Rusya’ya yönelik çatışmacı tutumuyla ilgili protesto notası verildi” ifadeleri kullanıldı.

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