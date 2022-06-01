Finlandiya: Türkiye’nin silah sistemleriyle ilgileniyoruz

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Türkiye yapımı İnsansız Hava Araçları (İHA) ve silah sistemleriyle ilgilendiklerini açıkladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya'nın NATO'ya katılması halinde tüm üyelerin birbirini korumakla yükümlü olduğunu kaydederken Finlandiya'nın “belirli Türk üretimi silah sistemleriyle ilgili olabileceğini” belirtti.

FT’de yer alan habere göre Haavisyo, “Türkiye’de Finlandiya’nın ilgisini çekebilecek bazı silah teknolojileri var. Mesela İHA teknolojisi gibi… Herkes bu İHA’ları biliyor olabilir. Fakat şimdi bunu konuşmanın zamanı değil, önce müzakerelerden çıkacak sonuca bakalım” ifadesini kullandı.

Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra uzun süredir devam eden tarafsızlık politikasından vazgeçerek resmi olarak NATO üyeliği için başvurmuştu. Türkiye ise Finlandiya ve İsveç’in terör örgütüne yönelik desteklerin nedeniyle NATO üyeliğine karşı çıkmıştı.

İlginizi Çekebilir NATO ve ABD'den Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir NATO krizi: İsveç ve Finlandiya'dan Erdoğan'ın sözlerine yanıt