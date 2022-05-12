Finlandiya’nın NATO kararına Rusya’dan tepki gecikmedi: ‘Tehdit olarak görüyoruz’

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde üçüncü aya yaklaşılırken, Finlandiya'nın NATO üyeliğini hızlandırma kararı Rusya'da gerginliğe neden oldu. Daha önce NATO'ya katılım konusunda Finlandiya'yı uyaran Rusya, bu kez de Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için "kesin" bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde üçüncü aya girilirken, Finlandiya'nın NATO üyeliği bir süredir tartışılan konuların başında geliyordu. Ancak Rusya, daha önce birçok kez yaptığı açıklamalarla Finlandiya’nın NATO'ya katılmasının ‘ciddi sonuçları olabileceği’ konusunda uyarmıştı.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve Başbakan Sanna Marin bugün yaptıkları açıklamada, Finlandiya’nın NATO’ya katılma başvurusunu “gecikmeden” yapması gerektiğini vurguladı.

Kremlin’den ise Finlandiya’nın çıkışına yanıt gecikmedi. Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya girmesinin Rusya için “kesin” bir tehdit oluşturduğunu söyledi.

Peskov gazetecilere verdiği demeçte, ‘NATO’nun genişlemesi ve ittifakın sınırlarımıza yaklaşması dünyayı ve kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli kılmıyor’ dedi.

‘ATTIKLARI ADIMLAR ÜZÜNTÜ VERİCİ’

Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya girmek için attığı adımların üzüntü verici olduğunu, ancak bunların Finlandiya’ya orantılı biçimde yanıt vermek için gerekçe oluşturduğunu ifade etti.

Rusya ile 1,300 km uzunluğunda kara sınırı olan Finlandiya, Rusya’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana NATO ile işbirliğini kademeli olarak artırdı. Ancak Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline kadar, Finlandiya doğudaki komşusu Rusya ile dostane ilişkileri sürdürmek için NATO’ya katılmaktan kaçınmıştı.

NATO’DAN AÇIKLAMA

Finlandiya’nın açıklaması, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından ülkenin güvenlik politikası alanında ciddi bir politika değişikliğine gittiğini gösteriyor.

Niinisto ve Marin yaptıkları ortak açıklamada, “Finlandiya gecikmeden NATO üyeliğine başvurmalı. Bu kararı almak için gerekli olan adımların önümüzdeki birkaç gün içinde hızla atılacağını umuyoruz” dedi.

Finlandiya’nın açıklaması öncesinde, Reuters’a bilgi veren kaynaklar, NATO müttefiklerinin, Finlandiya ve İsveç’in önümüzdeki günlerde NATO’ya katılmak için başvurmalarını ve hızlı bir şekilde üye olmalarını beklediklerini ifade etmişlerdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin ülkenin ve birliğin güvenliği için son derece önemli olduğunu belirtirken, “Finlandiya'nın NATO üyeliği hem ülkenin hem NATO'nun güvenliğini güçlendirecektir.” dedi.

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