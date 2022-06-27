First Lady’ler zirveye damga vurdu

Almanya'da gerçekleşen G7 Zirvesi'nden Rusya'ya karşı birlik mesajı çıkarken, G7 liderleri kadar eşleri de gündem oldu.

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş aylardır devam ederken dün G7 ülkelerinin liderleri Almanya’da bir araya geldi.

Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı birlik mesajı verilirken, G7 liderleri de Rus liderle alay etti. O anların yanı sıra, zirveye First Lady’lerin buluşması da damga vurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın eşi Carrie Johnson zirvenin kuşkusuz en dikkat çeken isimleri oldu.

44 yaşındaki Cumhurbaşkanı Macron’un 69 yaşındaki eşi Brigitte, Garmisch-Partenkirchen yakınlarındaki bir dağ kasabasında İngiliz First Lady Carrie Johnson’u öperek karşıladı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un eşi Britta Ernst ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel’in ortağı Amelie Derbaudrenghien de yer aldığı davetliler önce bir grup genç biatloncuyla tanıştı. Burada bol bol fotoğraf çekildi.

Brigitte Macron zirveye pudra mavisi bir takım ile katılırken, beyaz spor ayakkabılarıyla spor şık tarzını gösterdi. Johnson ise klasik beyaz bir bluz ve siyah düz paça pantolon kombiniyle daha sade bir görünüm seçti. Johnson, nude rengi stilettolarıyla görünümünü tamamladı.

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