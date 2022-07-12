Foreign Policy’den Ümit Özdağ yorumu: Çoktan kazandı

Dünyanın önde gelen medya kuruluşlarından Foreign Policy, son dönemdeki açıklamaları ve hamleleriyle gündeme gelen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ı sayfalarına taşıdı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli dergi Foreign Policy, Ümit Özdağ’ı sayfalarına taşıdı… “Mülteci karşıtı kışkırtıcı” olarak adlandırılan Özdağ için “Türkiye’nin aşırı sağı çoktan kazandı” başlığı atılırken, “Özdağ, parlamentoda bir sandalye kazanamayabilir fakat Özdağ, mültecileri sınır dışı etme sözü vererek ülke genelindeki tartışmaların yönünü değiştirdi” yorumu yapıldı.

Dergiye Ankara’daki Zafer Partisi genel merkezinde konuşan Özdağ’ın odasındaki detaylar da öne çıktı. Özdağ’ın odasında Türkiye haritası olduğu ve mültecilerin yoğun olduğu bölgelerin farklı renklerle gösterildiği belirtildi. Özdağ, 3.7 milyon Suriyeli’nin ülkenin güneyinde Türklerin sayısını geçeceğini söylediğini aktarırken terör örgütü gruplarının da batıya saldıracağını öne sürdü.

“AVRUPA’DA BENZERLERİ VAR”

İtalya’daki Lega Nord benzeri bir yaklaşıma sahip olan partinin göçmen karşıtı bir tutum izlediğine dikkat çeken Foreign Policy, “Özdağ, Erdoğan’ın 20 yıllık yönetimini eleştirse de asıl hedefi muhalefet. Sık sık CHP’yi Atatürk’ün değerlerinden sapmakla suçluyor” yorumuna yer verdi.

Özdağ, mültecilerin bir yıl içinde ülkeden gönderilmesi sözünü verdiğine dikkat çekilirken bu siyasetin ve söylemin İskandinavya’da ve Fransa’da Marine Le Pen tarafından başarılı bir şekilde kullanıldığı hatırlatıldı.

“TEK SEFERDE 7500 SURİYELİ GÖNDERECEĞİZ”

Dergiye konuşan Özdağ, “Eğer bu mülteciler kalırsa 10 yıl sonra Orta Doğu Türkiye’nin kuzeybatısından başlayacak. Biz bunu engellemeye çalışıyoruz. Tek bir seferde İstanbul’dan 7500 mülteciyi Lazkiye’ye gönderebiliriz” dedi. Bu hamlenin insani sonuçları olup olmayacağı sorulduğunda ise Özdağ, “Hiçbir şey Türkiye’nin iç savaşa sürüklenmesinden daha kötü olamaz” dedi.

Son dönemde Özdağ’ın hamlelerine de dikkat çekilirken yayınlanan reklam filmlerinin sosyal medyada büyük ilgi gördüğü belirtildi. Özdağ, mültecilerin doğuya, yurtlarına gönderileceğini söylerken, “Biz onları Avrupa’ya göndermeyeceğiz. Avrupa’yı tehdit etmek gibi bir isteğimiz yok. Biz birlikte Suriye’nin kuzeyini yeniden oluşturabiliriz. Avrupa finanse eder, Türk şirketler yapar ve geri gönderilenler çalışabilir. Bu Avrupa’nın da işine gelir” ifadesini kullandı.

Özdağ’ın Suriyelilerin sayısıyla ilgili açıklamalarını değerlendiren Foreign Policy, “Türkiye’de kurumların şeffaflık eksiği sebebiyle Özdağ’ın oynayabileceği çok geniş alan var. O Türkiye’de 10 milyondan fazla yabancı olduğunu söylüyor ve hükümetin mültecilere 100 milyar dolardan fazla harcadığını dile getiriyor. Türkiye’nin ekonomisinin kötüye gitmesi de tansiyonu artıran güçlü faktörlerden biri” yorumuna yer verdi.

MUHALEFET İKİ ARADA BİR DEREDE

Foreign Policy, diğer muhalefet partilerinin de zorda kaldığına dikkat çekti. Dergide yer alan kapsamlı haberde, “Muhalefet partileri arada kaldı. Eğer Özdağ’ın göçmen karşıtı tartışmalarına dahil olmazlarsa seçmen için önemli bir konuyu kaçırmış olurlar. Fakat Özdağ’a uyarlarsa o zaman da bu tartışmanın içine çekilerek parlamentoda sıfır sandalyesi olan bir partiye siyasetlerini yönetme fırsatı tanırlar” denildi.

Makalede, “Zafer Partisi şu an seçim barajının altında ve gelecek Yunanistan’ın Altın Şafak ya da İngiltere’nin UKIP’i gibi zaman içinde dağılma riskiyle karşı karşıya. Fakat Özdağ, bir yıldan kısa bir süre içinde Türkiye’deki mülteci sorununun sözcüsü oldu ve diğer siyasi aktörleri de buna çekti. 2023 seçimlerini kim kazanırsa kazansın, Özdağ’ın yönlendirdiği kolektif öfkeye yanıt vermek zorunda” yorumu yapıldı.

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