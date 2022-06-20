Fransa’da Macron’un yenilgisi, ülkeyi siyasi kaosun eşiğine getirdi

Fransa'da dün düzenlenen seçimde meclis çoğunluğunu kaybeden Macron hükümeti ciddi bir yenilgi alırken, sonuçlar ülke siyasetini felce uğratabilir. Meclisteki ikinci büyük grup haline gelen sol ittifak Nupes, hükümete karşı güven oylamasına gidilmesini önerileceğini açıkladı. Hükümet ise siyasi krizi önlemek için rakip partilerle işbirliği arayışına girdi.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da hükümetin mecliste salt çoğunluğu elde edememesi Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iktidarında büyük sarsıntı yaratırken seçimlerde önemli başarı kazanan sol ittifak hükümete karşı harekete geçti.

Ülkede dün düzenlenen genel seçimlerin ikinci turunda hükümet 30 yıldan bu yana ilk kez mecliste salt çoğunluğu kaybetti. Cumhurbaşkanı Macron'un liderliğindeki Ensemble (Birlikte) ittifakı 245, solcu Jean Luc Melenchon’un liderliğindeki Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği (Nupes) ittifakı 131 ve aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik mecliste 89 sandalye kazandı. Merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi ise mecliste 61 milletvekiline sahip olacak.

“GÜVEN OYLAMASI ÖNERECEĞİZ”

Nupes ittifakı bugün yaptığı açıklamada, 5 Haziran'da Macron hükümetine karşı güven oylamasına gidilmesini önereceğini açıkladı. Öte yandan sol ittifakın hükümeti düşürmek için meclisteki diğer partilerin desteğine ihtiyacı var. Sağ partilerin bu öneriye destek vermeyebileceği düşünülüyor.

Fransa siyasetini felce uğratabilecek seçim sonucunun ardından hükümet de politikalarını hayata geçirmek için rakip partilerle işbirliği arayışına girdi.

HÜKÜMET DİĞER PARTİLERDEN DESTEK ARAYACAK

Başbakan Elisabeth Borne, mecliste destek bulmak için hemen çalışmaya başlayacaklarını söylerken, birçok bakan da sonuçların büyük hayal kırıklığı yarattığını belirtti. Hükümet sözcüsü Olivia Gregoire, “Bu zor bir durum olacak. Yaratıcı olmamız gerekecek. Ülkenin tıkanması en büyük endişemiz” dedi. Seçimde başarısız olan birçok bakanın istifa etmesi beklenirken, Macron ise henüz bir açıklama yapmadı.

Hükümetin mecliste politikalarına destek sağlamak için Cumhuriyetçiler Partisi'yle bir koalisyona gidebileceği belirtilse de Cumhuriyetçiler bugüne kadar bu seçeneğe sıcak yaklaşmadı.

SİYASİ KAOS RİSKİ

Eğer Macron rakiplerini koalisyona ikna edemezse Euro Bölgesi'nin ikinci büyük ekonomisi siyasi kaos riskiyle karşı karşıya kalacak ve ülkede erken seçim olasılığı gündeme gelecek.

Bu sonuçlarla birlikte, Macron'un büyük tartışma yaratan emeklilik yaşını 62'den 65'e çıkarma planını hayata geçmesi de zorlaştı. 44 yaşındaki Macron, nisanda düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerini açık ara farkla yeniden kazanmıştı.

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