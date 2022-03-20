Girit Adası’nda NATO, ABD ve Rusya protestosu

Akdeniz’deki Girit Adası’ndaki ABD ordusunun bulunduğu Souda Askeri Üssü yakınlarında bugün Savaşa Hayır Mitingi ve Eylemi düzenlendi. Eylemciler Souda limanı açıklarına demirleyen ABD’nin ünlü uçak gemisi Harry Truman ile birlikte NATO ile Rusya’yı protesto eti. Yunanistan’ın savaşa dahil olmaması ve tarafsız kalması Akdeniz'den batı Trakya'ya kadar olan bölgedeki ABD üslerinin acil kapatılması istendi.

Yaşar ANTER

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Akdeniz'deki Girit Adası'nda bulunan Pan Girit Platformu tarafından bugün Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle savaş karşıtı miting ve protesto gösterisi düzenlendi.

ABD askerlerinin bulunduğu Souda Askeri Üssü yakınlarında düzenlenen mitingi ve eylem öncesi Yunanistan polisi ve özel harekat birimlerinin üsse giden yolu tamamen kapattığı, beton ve çelik bariyerler kullanıldığı görüldü.

Haberi okuyucuları adada yayın yapan Neakriti Gazetesi duyurdu. Eylem ve mitinge adadaki STK’lar ile Rethymno’daki Girit Üniversitesi Pedagoji Bölümü Öğrenci Derneği Başkanı Evelina Ioannidou ve Kandiye Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrenci Derneği Başkanı Ioanna Trapezioti dernek üyeleri ile birlikte destek verdi. Göstericiler Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında sivillerin öldürülmesi protesto edildi. Protestoya yüzlerce vatandaşın katıldığı belirtildi.

YUNANİSTAN'IN SAVAŞA DAHİL OLMAMASINI İSTEDİLER

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik acımasız saldırıları yapılan açıklama ile kınanırken Yunanistan'ın savaşta kesinlikle taraf olmaması ve ülkelere savaş mühimmatı yardımı yapılmaması istendi. Açıklamada ayrıca ABD uçak gemisi Harry Truman'ın Souda Askeri Üssü'ne gelmesinin Yunanistan'ı savaşta tehlikeye attığı belirtildi.

NATO, ABD, RUSYA PROTESTO EDİLDİ

Göstericiler ayrıca Rusya, NATO ve ABD aleyhine sloganlar içeren pankartlar açarak yürüyüş yaptılar. Marathi’deki NATO deniz üssüne yürüyen göstericilere yine polis güçleri engel oldu.

Yapılan basın açıklamasında şunlar belirtildi;

-Ukrayna’daki savaşı durdurun. Yunanistan'ın müdahalesinden uzak durun.

_Rusya’nın Ukrayna’yı askeri işgali, küresel tepki için bir katalizördür, savaş tehdidini ve nükleer silahları birbirine yaklaştırır ve kesinlikle kınanabilir. Bu, büyük emperyalist güçler (ABD – NATO, AB, Rusya, Çin) arasında kendilerine güç ve güç, tekelleri için kar sağlayacak yeni jeopolitik, jeostratejik ve ekonomik veriler yaratmak için şiddetli çatışmanın ve amansız rekabetin bir başka işaretidir. Silah endüstrisi, her zaman insanları mağdur ediyor.

-Bugün sözde “barışın garantörleri” olarak lanse edilen ABD’nin tavrı, dünya halkları için bir meydan okumadır. ABD – NATO ve AB, Yugoslavya ve Irak’tan Afganistan, Suriye ve Libya’ya kadar düzinelerce ülkenin parçalanmasından ve yağmalanmasından sorumlu olan savaşın kışkırtıcılarıdır.

-Hızlı gelişmeler karşısında, hükümet büyük sorumluluk taşıyor. ABD ile yapılan gerici askeri anlaşmalarla ülkemiz, Girit’ten başlayıp Dedeağaç’a kadar uzanan, bölge genelinde ABD-NATO ve AB saldırı planlarına hizmet etmek üzere geniş bir üs, sonsuz bir ABD-NATO üssüne dönüştürülmüştür. Şu anda sendikalarımızla, anti-emperyalist, savaş karşıtı hareketle mücadele etmek gerekiyor.

– İşgali durdun, Rus ordusunun çekilmesini sağlayın

– On yıllardır Ukrayna’ya ve dünyanın her köşesine müdahale eden ABD-NATO-AB ikiyüzlülerinin ve savaş ağalarının Ukrayna içindeki müdahalelerini durdurun.

– Yunanistan’dan Ukaryna'ya silah ve mühimmat yardımı yapmayın, savaşa müdahale etmeyin.

– Girit Souda’dan Dedeağaç’a kadar olan Amerikan üslerini kapatın. Halkların katillerine hizmet etmeyin

– Mültecilere kökenlerine göre (ırk, renk vb.) ayrımcılık yapmayın

– Silhaa değil sosyal ihtiyaçlara para harcayın

– “Yabancı koruyucular” arama politikası sadece Yunan halkı için risk taşır. İnsanların koruyuculara ihtiyacı yoktur.

– Halkların barışına, güvenliğine ve dostluğuna giden yol, savaşın parçaladığı emperyalistlere ve onların planlarına karşı mücadeleden geçer.

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