Haftada 4 gün çalışma için dünyanın en kapsamlı pilot uygulaması başladı

Covid-19 pandemisi dünyada çalışma alışkanlıklarını değiştirip uzaktan çalışmayı popüler hale getirirken, İngiltere haftada 4 gün çalışma uygulaması için kapsamlı bir denemeyi bugün hayata geçirdi.

Sozcu.com.tr

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Haftada 4 iş gününe geçiş için dünyada en büyük pilot uygulama İngiltere'de bugün başladı.

Ülkedeki 70 şirkette 3300'den fazla çalışanın katılımıyla düzenlenecek pilot uygulama, bugüne kadar dünyada bu alanda yapılacak en kapsamlı deneme olacak. Aralarında büyük finans kurumlarının da bulunduğu şirketlerde 6 ay sürecek uygulama, sivil toplum örgütü 4 Day Week Global ve düşünce kuruluşu Autonomy ortaklığında düzenleniyor. Çalışmaya Cambridge, Oxford ve Boston College üniversitelerinden araştırmacılar da destek veriyor.

Araştırmada, çalışma süresinin yüzde 80'e düşürülmesi, ancak üretkenliğin artırılması planlanıyor. Uygulamada haftada 4 gün çalışanların ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılmayacak. Araştırmaya katılacak şirketler genelde danışmanlık, eğitim, yiyecek-içecek, kozmetik, inşaat, konut ve dijital pazarlama alanlarında faaliyet yürütüyor.

“TARİHİ BİR DENEME”

Pilot uygulamanın baş araştırmacısı olan Boston College’dan Juliet Schor, uygulamayı “tarihi bir deneme” olarak niteledi.

4 Day Week Global grubu yöneticisi Joe O'Connor da, “Pandemiden çıktığımız bu süreçte giderek daha fazla şirket, rekabette yeni cephenin hayat kalitesi olduğunu kabul ediyor. Çalışma saatlerinin azaltılması ve sonuç odaklı çalışma, rekabette araç olarak öne çıkıyor” dedi.

Araştırmacılar, şirket yönetimleriyle beraber yeni uygulamanın üretkenlik ve şirketin faaliyetlerinin yanı sıra ve çalışanların iş tatminini nasıl etkilediğini inceleyecek. Ayrıca uygulamanın çevre ve cinsiyet eşitliği üzerindeki etkileri de takip edilecek.

“21. YÜZYILA UYGUN DEĞİL”

Guardian gazetesinin haberine göre, çalışmaya katılacak bir lokanta zinciri, uygulamanın daha başlamadan çalışanlar arasında büyük memnuniyet yarattığını ve motivasyonu artırdığını söyledi. Bir süre önce haftada 4 gün çalışma uygulamasını hayata geçiren İngiliz Charity Bank CEO'su Ed Siegel, “20'nci yüzyıldaki haftada 5 gün çalışma konsepti 21'inci yüzyıla en uygun çözüm değil. Maaş değişmeden haftada 4 gün çalışmanın iş yerinde memnuniyeti artıracağına ve üretkenliği olumlu etkileyeceğine inanıyoruz” dedi.

Haftada 4 gün çalışma sistemi, dünyada da özellikle pandemi sürecinde hızla yayıldı. Bu yıl içinde İspanya ve İskoçya'da da hükümet desteğiyle haftada 4 gün çalışma denemelerinin başlaması bekleniyor.

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