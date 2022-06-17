Hologram Zelenskiy’den zafer sözü: “İmparatorluğu yeneceğiz”

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Paris Ticaret Fuarı'na elektronik olarak katıldı. Hologram Zelenskiy, Rusya savaşından galip çıkma sözü verirken dijital devrim için de çağrıda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Hologram Zelenskiy, VivaTech Ticaret Fuarı’nda yüzlerce kişiye seslendi. Zelenskiy, hologram teknolojisinin kullanıldığı Star Wars filmine de atıfta bulunarak şunları söyledi: “Başkanların veya hükümet başkanlarının insanlara hitap etmek için bir hologram kullanması alışılmadık bir durum ama Star Wars’un uygulamaya koyduğumuz tek yönü bu değil” dedi.

Zelenskiy, yaşanılanları Star Wars’takilere benzeterek, “İmparatorluğu yeneceğiz” dedi.

Ukrayna lideri, hükümetin önümüzdeki haftalarda İsviçre’de oluşturulacak dijital bir hükümet planından bahsetti: “Dünyada başka hiçbir ülke size en ileri teknolojileri devlet düzeyinde kullanma şansı sunamaz. Bu bir deney ve dijital bir devrim ve aynı anda mevcut sistemin modernizasyonu.”

Ukrayna, Rusya ile savaşı sırasında teknolojiden sık sık yararlandı; kripto topluluklarını fon toplamak için kullandı ve uydu tabanlı internet hizmetleri için Elon Musk’a başvurdu.

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