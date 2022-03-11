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İbrahim Kalın: Küresel bir yıkımın sonuçları herkes için ağır olur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Küresel bir yıkımın sonuçları herkes için ağır olur" dedi.

Yayınlanma: 20:50 - 11 Mart 2022 Güncellenme:
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İbrahim Kalın: Küresel bir yıkımın sonuçları herkes için ağır olur

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

“SAVAŞIN SONA ERMESİ HERKESİN ÇIKARINA”

Kalın, şu ifadeleri kullandı:

* Ukrayna savaşının sona ermesi için çok yönlü temas ve girişimlerimiz devam ediyor.

* Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temel ilkedir.

* Bu savaşın bir an önce sona ermesi herkesin çıkarınadır.

* Küresel bir yıkımın sonuçları herkes için ağır olur.

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