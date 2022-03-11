İbrahim Kalın: Küresel bir yıkımın sonuçları herkes için ağır olur
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Küresel bir yıkımın sonuçları herkes için ağır olur" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
“SAVAŞIN SONA ERMESİ HERKESİN ÇIKARINA”
Kalın, şu ifadeleri kullandı:
* Ukrayna savaşının sona ermesi için çok yönlü temas ve girişimlerimiz devam ediyor.
* Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunması temel ilkedir.
* Bu savaşın bir an önce sona ermesi herkesin çıkarınadır.
* Küresel bir yıkımın sonuçları herkes için ağır olur.