İki yıl önce ABD’yi ayağa kaldırmıştı: George Floyd’un ölümünde suçlu bulundu

ABD'de, siyahi George Floyd'un ölümüne neden olan polislerden biri olan Thomas Lane, George Floyd'un öldürülmesine yardım ve yataklık etmekten suçlu bulundu.

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ABD’de, siyahi George Floyd’un ölümüne neden olan eski polis memuru Derek Chauvin, hapis cezasını çekerken, Chauvin’in mesai arkadaşlarına da ceza yağdı.

ABD merkezli Minneapolis Star Tribune gazetesinin haberine göre, eski Minneapolis polis memuru Thomas Lane, George Floyd’un öldürülmesine yardım ve yataklık etmekten suçlu bulundu.

Gazetenin bildirdiğine göre, Lane’in ikinci derece cinayete yardım ve yataklık etme suçundan üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Eski memurlar Tou Thao ve J. Alexander Kueng, Floyd’un ölümünde ikinci derece cinayete ve adam öldürmeye yardım ve yataklık etmek suçlamasından Haziran ayında hakim karşısına çıkacak. Lane’e verilen ceza göz önüne alındığında polis memurlarının da ceza almasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, Haziran 2020'de Floyd'un ölümünden sorumlu tutulan eski polis memuru Derek Chauvin, eyalet mahkemesi tarafından 2021 Haziran ayında cinayetten suçlu bulunmuş ve 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Chauvin, federal mahkeme tarafından çarptırılması beklenen 25 yıl hapis cezasını eyalet mahkemesi tarafından verilen 22,5 yıl hapis cezası ile aynı anda yatacak.

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