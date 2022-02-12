İmamoğlu Alman medyasına konuştu: Atatürk tablosuna dikkat çektiler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Almanya'nın saygın dergilerinden Der Spiegel'e kapsamlı bir röportaj verdi. Dergi, İmmaoğlu'nun ofisinde asılı olan Atatürk tablosuna ise dikkat çekti.

Sozcu.com.tr

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Alman medyasının saygın yayınlarından Der Spiegel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kapsamlı bir röportaj yayınlarken, dikkat çekici yorumlarda bulundu. Dergide yayınlanan makalede, “Bugün belediye yarın daha da fazlası? İstanbul Belediye Başkanı, Erdoğan’a tehdit oluşturduğunu kanıtladı” başlığı kullanıldı.

Dergide, “İmamoğlu, bir siyasi yıldıza dönüştü ve gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı dikkate değer bir rakip olabilir. Der Spiegel’e konuşan İmamoğlu, neyi doğru yaptığını ve Erdoğan’ın neyi yanlış yaptığını açıkladı” yorumu yer aldı.

Dergide, İmamoğlu’nun ofisinin detayları da yer alırken, Türk bayrağının yanında Mustafa Kemal Atatürk’ün bir resminin olduğu belirtilirken, “Birçok Türk yetkilinin ofisinde Türkiye’nin kurucusu Atatürk’ün resmi ya da fotoğrafı yer alıyor. Fakat buradaki olağandışı. İmamoğlu bize resmi anlatırken, Atatürk’ün sırtı izleyiciye dönük olan bir vatandaşla konuştuğunu söylüyor. Bu resmi çok sevdiğini söyleyen İmamoğlu, Atatürk’ün vatandaşı dinlediğini söylerken, kendisinin de bir dinleyici olduğunu dile getirdi” ifadesi kullanıldı.

2019’dan önce İmamoğlu’nun siyaseten Türkiye’de bir hiç olduğu kaydedilirken, “Fakat İstanbul belediye başkanı oldu ve o zamandan beri ismi sürekli 2023 seçimlerinde Erdoğan’ın karşısında bir aday. İmamoğlu Erdoğan karşısında tehlikeli bir aday olabilir ve belki seçimden önce de yarışa dahil olabilir. Eğer muhalefet başarabilirse, seçimler erken alınabilir ve bunda hükümetin ülkenin ekonomik krizini kontrol edememesinin de payı var” denildi.

“ERDOĞAN İMAMOĞLU’NU CİDDİYE ALIYOR”

Dergide Erdoğan’ın da İstanbul belediye başkanlığı yaptığı ve partisinin 15 yıl aralıksız İstanbul’u yönettiğine dikkat çekilirken, “Yüzlerce belediye işçisi hakkında soruşturma başlatılması, Erdoğan’ın İmamoğlu’nu olası bir muhalefet adayı olarak ciddiye aldığını gösterir” denildi.

İmamoğlu, ekonominin en büyük sorun olduğunu ve hükümetin “yapay gündemler” yaratarak dikkati dağıtmaya çalıştığını söylerken, “Ekonomik kriz yeni bir şey değil, son 4.5 yıldır devam ediyor. Pandemi dolayısıyla işsizlik arttı özellikle genç işsizliği. Bu aileler üzerinde bir yük oluşturuyor” derken belediyenin de ailelere yardım yaptığına dikkat çekti. İmamoğlu, göreve geldiğinde Halk Ekmek’in günde 700 bin ekmek ürettiğini fakat bu rakamın bugün 1.5 milyona ulaştığını da açıkladı.

İMAMOĞLU: HÜKÜMET TÜRKİYE’Yİ KAYBETMEKTEN KORKUYOR

İmamoğlu, belediyenin borçlarının ödenmeye devam edeceğini vurgularken, “Şu an ekonomik olarak hükümetten daha iyi durumdayız” dedi.

İmamoğlu, hükümetin kredi desteğine onay vermediğini ya da süreçleri yavaşlattırdığına dikkat çekerken, “İki buçuk yıldır kamu bankalarından tek bir kuruş kredi almadık. AKP’nin bizden intikam alma isteği vatandaşlara zarar veriyor. Hükümet, İstanbul’u kaybettikten sonra Türkiye’yi de kaybetmekten korkuyor” dedi.

“ERDOĞAN BANA HAYRANLIK DUYUYOR”

İmamoğlu, “Erdoğan, benim İstanbul’u sanki onun malıymış gibi çalmışım gibi bakıyor. Bunun öfke olup olmadığını bilmiyorum. Bazen bunun bir hayranlık olduğunu düşünüyorum. İstanbul AKP dönemi altında zaman geçirdi. Bence şu an şehir için yaptıklarımı görerek hayranlık duyuyor” dedi.

Der Spiegel’deki makale, “İmamoğlu, gelecek yıl yapılacak seçimlere aday olup olmaması ile ilgili sorulara yanıt vermezken, bunun gündeminde olmadığını dile getirdi. Fakat İmamoğlu’nun siyasi planları kısa vadeli değil. Bu röportajdan saatler sonra seçmenin karşısına çıkarak ‘yolumuz uzun’ dedi. Türkiye toplumunun ihtiyaçları uzun bir süreden beri hiç bu kadar artmamıştı. Aynı zamanda devletin liderlerine güven de hiç olmadığı kadar düşük. Bu İmamoğlu için bir fırsat olabilir” ifadeleriyle bitti.

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