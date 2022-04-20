İngiliz general: NATO, Rusya ile savaşmaya hazır değil

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali boyunca doğrudan savaşa dahil olmayacaklarını açıklayan NATO ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İngiltere'nin tanınmış generallerinden General Sir Richard Barrons, NATO'nun Rusya ile savaşa hazır olmadığı konusunda uyardı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 56’ıncı gününde çatışmalar şiddetlenirken, İngiltere’nin tanınmış generallerinden General Sir Richard Barrons, NATO’nun Rusya ile savaşa hazır olmadığı konusunda uyarılarda bulundu.

Barrons, NATO’nun Rusya ile bir savaşa hazır olmadığı konusunda uyardı.

Rusya’nın son günlerde Ukrayna’nın batısında düzenlediği saldırılar savaşın büyüyeceği endişesini artırırken, NATO’nun da yanlışlıkla bir savaşa sürüklenmekten kaçınmak için önlemler aldığı belirtildi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin başladığından beri NATO ülkeleri Ukrayna’ya silah ve mali yardım gönderirken, ancak onları savaşa çekebilecek durumlardan her zaman kaçınmaya özen gösterdi.

‘NATO, SAVAŞA HAZIR DEĞİL’

2013-16 yılları arasında Müşterek Kuvvetler Komutanlığı başkanı General Sir Richard Barrons’a Salı günü İngiltere parlamentosu savunma komitesinin bir oturumunda, NATO’nun Rusya ile savaşmaktan başka seçeneği kalıp kalmadığı soruldu.

Barrons, Rus kuvvetlerinin Ukrayna’nın doğusunda daha büyük hedefleri tehdit ettiği sürece NATO’nun daha zor durumda kalacağını belirtirken, şu ifadelerde bulundu; “Bu soruyu yanıtlarken kaygılıyım. Çünkü, NATO ile Rusya arasında bir savaştan kaçınmaya istekli olunmasının nedeni NATO’nun hazır olmamasıdır. Ve bu durumdan utanmalıyız.” dedi.

Barrons, NATO’nun hazırdan Madrid’de gerçekleştireceği zirvede “Rusya ile güç dengesini yeniden kurmak” üzerine odaklanılması gerektiğini belirtirken, “Moskova artık NATO ile tartışma şartlarını belirleyebileceğini düşünmesin” dedi. Barrons ayrıca, NATO’nun Avrupa’nın doğu kanadını askeri açıdan güçlendirmesinin de önemine değindi.

Barrons, İngiltere’nin başka bir NATO ülkesini Rusya’ya karşı savunması gerekirse ne olabileceği sorusuna ise Estonya üzerinden örnek verilirken, kuvvetlerinin Rusya’nın hava kuvvetleri tarafından “yaklaşık bir hafta” içinde imha edileceğini vurguladı.

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