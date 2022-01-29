İngiltere’de tartışma yaratan çifte standart yorumu

İngiltere'de 17. yüzyılda köle ticaretine yatırım yapan ve Cambridge Üniversitesi’nin en önemli bağışçılarından biri olan Tobias Rustat’ın kampüsteki anı plaketiyle ilgili tartışma sürüyor. İngiliz Daily Mail gazetesi, Rustat’ın servetinin çok küçük bir bölümünün kölelikle bağlantılı olduğunu ancak okulun son yıllarda Uygur Türklerine soykırım yapmakla suçlanan Çin’le yakın ilişkiler kurduğunu belirterek “Bu büyük bir çifte standart” yorumu yaptı.

Sozcu.com.tr

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Dünyanın önde gelen üniversitelerinden İngiltere'deki Cambridge Üniversitesi'nde uzun süredir yaşanan kölelik tartışması gelecek hafta karara bağlanacak.

Üniversite kampüsünde bulunan Jesus College Şapeli'nde, 17. yüzyılda köle ticaretine yatırım yapan ve Kral 2. Charles'ın yardımcılarından biri olan Tobias Rustat anısına yerleştirilen duvar plaketi tartışma yaratıyor.

Cambridge Üniversitesi'ne yaptığı bağışlarla tanınan Rustat, 1694'teki ölümünün ardından şapelin altına defnedilmişti.

Üniversiteye bağlı Jesus College yönetimi ise, İngiltere'de kölelik tarihinin öne çıkan kurumlarından Royal African Company'ye yatırım yapan Rustat anısına sergilenen plaketin başka bir yere taşınması için resmi talepte bulunmuştu.

Kiliseye bağlı mahkeme, çarşamba günü plaketin eskiden şarap mahzeni olarak kullanılan bir odaya konup konmayacağına karar verecek.

‘ÜNİVERSİTE, UYGURLARA SOYKIRIM UYGULAYAN ÇİN’LE YAKIN’

İngiliz Daily Mail gazetesi, Rustat'ın servetinin çok küçük bir bölümünün kölelikle bağlantılı olduğunu, Cambridge Üniversitesi'ne bağlı Jesus College'ın ise Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleriyle ve soykırımla suçlanan Çin'le yakın ilişkileri bulunduğunu yazdı.

Okulun son yıllarda Çin Komünist Partisi'yle yakın ticari ilişkiler kurduğunu belirten Daily Mail, bu durumu “büyük bir çifte standart” olarak niteledi.

Gazete, davanın ülkede geçen yıllarda düzenlenen Siyahların Hayatı Değerlidir protestolarının ardından açıldığına da dikkat çekti. Ülkede düzenlenen protestolarda köle tacirlerinin bazı heykelleri yıkılmıştı.

Haberde, üniversitedeki bir enstitünün Çin devletinden 200 bin sterlin, Çinli telekom şirketi Huawei'den ise 155 bin sterlin aldığına da dikkat çekildi. Ayrıca üniversitede Uygur Türklerine yönelik uygulamalarla ilgili tartışmaların önlendiği de öne sürüldü.

SİYASETÇİLER DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Üniversitedeki bazı öğretim üyelerinin Çin'le bağlantıları, daha önce siyasetçilerin de tepkisini çekmişti.

Muhafazakar Partili milletvekili Tom Tugendhat, geçen yaz Jesus College'ı Çin'in akademik fikirleri çarpıtma çabalarına yardım etmekle suçlamıştı.

Okuldan yapılan açıklamadaysa “Burada konu şapelimizdeki plaket, Çin değil” denmişti.

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