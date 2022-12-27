Irak Ordu Sözcüsü: IŞİD son çırpınışlarını yaşıyor

Irak Silahlı Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, ülkede asker ile sivilleri hedef alan terör örgütü IŞİD'in son çırpınışlarını yaşadığını belirtti.

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Başkent Bağdat’ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Resul, IŞİD’in Irak’ta güçsüz kaldığını ve 5 ila 8 kişilik küçük topluluklar halinde saldırı yaptıktan sonra inlerinde gizlendiğini kaydetti.

Terör örgütünün son çırpınışlarını yaşadığını vurgulayan Resul, güvenlik güçleri ile karşı karşıya gelemeyen teröristlerin köy, kasaba ve askerlerin yol güzergahlarına mayınlar yerleştirerek sivil ve güvenlik mensuplarını hedef aldığını söyledi.

Teröristlere karşı mücadelenin devam edeceğini ifade eden Resul, tüm operasyonlara artık Irak Hava Kuvvetlerinin daha aktif şekilde iştirak edeceğini aktardı.

“TERÖRİSTLER GÜVENLİK BOŞLUKLARINI DEĞERLENDİRİYOR”

Resul, teröristlerin Irak ordusu ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Gücü arasındaki güvenlik boşluğunu değerlendirerek Kerkük ve Diyala kentinde saldırı düzenlediğini dile getirdi.

Bu bölgelerde henüz Peşmerge ile işbirliklerinin olmadığına dikkat çeken Resul, terörü yok etmek için birlikte hareket etmenin ve herkesin kendi bölgesinde iyi çalışmasının önemine vurgu yaptı.

Kerkük kentinin güneyinde 19 Aralık’ta terör örgütü IŞİD mensupları tarafından düzenlenen bombalı saldırıda Irak federal polis gücünden 9 kişi ölmüştü.

Teröristler bir gün sonra da Diyala iline bağlı Albu Bali köyüne düzenlediği silahlı saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

Terör örgütü IŞİD, 2014’te Irak’ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. ​​​​

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017’de IŞİD’e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.​​​​​​​

Bu açıklamanın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor. (AA)