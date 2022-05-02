İspanya Başbakanı’nın telefonunda casus yazılım çıktı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı Margarita Robles'in cep telefonlarında Pegasus isimli casus yazılım ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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İspanya’da casus yazılım şoku yaşanıyor…

Başbakan Pedro Sanchez ve Savunma Bakanı Margarita Robles’in cep telefonlarında Pegasus isimli casus yazılım b ulunduğu açıklandı.

Felix Bolanos tarafından yapılan açıklamada Sanchez’in telefonundaki virüse Mayıs 2021’de ulaşıldığı açıklanırken en az bir veri sızıntısının yaşandığı aktarıldı. Bolanos olayla ilgili incelemelerin devam ettiğini açıklarken casus yazılımı kimin ya da kimlerin kullandığına dair ise bir açıklama yapmadı.

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