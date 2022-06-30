İsrail’de parlamento feshedildi
Siyasi krizin patlak verdiği İsrail’de parlamento feshedildi, ülke 1 Kasım’da erken seçime gidecek.
İsrail Parlamentosu bu sabah yapılan oylamada feshedildi. Erken seçimin 1 Kasım'da yapılmasına karar verildi. Karar oybirliğiyle alındı.
Siyasi kriz yaşayan İsrail'de koalisyon hükümetinin Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geçen hafta yaptıkları ortak açıklamada, meclisi feshetme ve erken seçime gitme konusunda anlaştıklarını bildirmişti. Bennett, dün sözcüsü aracılığıyla yaptığı açıklamada yeniden aday olmayacağını duyurmuştu.
Koalisyonun sol eğilimli ortağı Meretz Partisi'nden Arap milletvekili Ghaida Rinawie Zoabi, İsrail yönetiminin Araplara yönelik “şahin” politikalarını eleştirerek geçen ay istifa etmişti. Böylece 120 sandalyeli İsrail Parlamentosu Knesset’te hükümeti oluşturan partilerin sandalye sayısı 59'a düşmüş, hükümet parlamentoda çoğunluğu kaybetmişti.
12 YILLIK NETANYAHU İKTİDARINA SON VERMİŞTİ
İsrail, son 3 yılda 5'inci kez seçime gitmiş olacak.
Farklı ideolojilere sahip 8 partinin bir araya gelmesiyle kurulan İsrail hükümeti, eski Başbakan Binyamin Netanyahu’nun 12 yıllık iktidarına son vermişti. İsrail’deki Filistinlileri temsil eden Birleşik Arap İttifakı’nın koalisyona katılması büyük tartışma yaratmış ve aşırı sağın eleştirilerine neden olmuştu.