“İsveç ve Finlandiya, Türkiye’nin taleplerini kabul etmedi”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda "veto" sinyali vermesi tartışma yaratırken, iki Avrupa ülkesinin 33 PKK ve FETÖ mensubunun Türkiye'ye iade talebine olumlu cevap vermediği belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Finlandiya ve İsveç'in 33 PKK ve FETÖ mensubunun Türkiye’ye iade talebine olumlu cevap vermediği belirtildi.

Reuters'ın aktardığı TRT Haber’de yer alan habere göre Adalet Bakanlığı, NATO’ya üye olmak için kısa süre içinde başvuruda bulunması beklenen Finlandiya ve İsveç’in toplam 33 PKK ve FETÖ mensubunun Türkiye’ye iadesi talebine olumlu cevap vermediğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Cuma günü, İsveç ve Finlandiya’nın “terör örgütlerinin adeta misafirhanesi gibi” olduğunu söyleyerek iki ülkenin NATO adaylığına sıcak bakmadığını ifade etmişti.

TRT Haber’de yer alan ve Adalet Bakanlığı’na dayandırılan haberde iade taleplerinin ne zaman yapıldığı belirtilmedi, ancak “Mahkeme kararları ve deliller doğrultusunda yapılan 33 iade talebinden hiçbirine olumlu yanıt verilmedi” dendi.

“19 TALEP REDDEDİLDİ”

Türkiye, Finlandiya’dan 6’sı FETÖ, 6’sı PKK olmak üzere terör örgütü bağlantılı toplam 12 kişinin, İsveç’ten de 10’u FETÖ, 11’i PKK olmak üzere toplam 21 kişinin iadesiyle ilgili süreci başlattı. İade taleplerinden 19’una ret cevabı verilirken 5’i de süreç içerisinde iki ülke tarafından yanıtsız bırakıldı. Halen Finlandiya ile 2, İsveç ile 7 olmak üzere 9 iade talebiyle ilgili sürecin devam ettiği öğrenildi.

İki ülkenin NATO’ya kabulü için Türkiye’nin onay vermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, hafta sonunda Reuters’a yaptığı açıklamada, Ankara’nın İsveç ve Finlandiya’nın NATO adaylığına kapıyı kapatmadığını, ancak iki ülkenin PKK ve FETÖ faaliyetlerine karşı somut adımlar atması gerektiğini ifade etmişti.

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