Kadirov, geri adım attı: ‘Satanistlerle savaşmak için…’

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lider Ramazan Kadirov, hafta sonu görevini bırakacağını açıklamıştı. Kadirov, bu kez sözünden geri adım atarken, Ukrayna'daki savaşı 'satanistlerle savaşmaya' benzetti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen ve Ukrayna işgalinde önemli bir yere sahip olan Çeçen lider Ramazan Kadirov, hafta sonu yaptığı açıklama ile “Uzun zamandır aynı yerde olduğumu fark ettim. Sanırım artık iktidarı bırakma zamanım geldi.” demiş, görevinden ayrılacağının sinyallerini vermişti.

Kadirov’un bu sözleri başta Rusya olmak üzere uluslararası basında şok etkisi yaratmıştı.

Kadirov, bugün Telegram hesabından yaptığı açıklama ile bu sözlerinden geri adım attı. Kadirov, “Donbas’ta küresel Satanizmle savaşırken, görevinden ayrılma lüksü olmadığını’ belirtirken, görevini bırakma konusunda fikrini değiştirdiğini açıkladı.

‘KÜRESEL SATANİZMLE MÜCADELE İÇİN…’

Telegram hesabından bir mesaj yayınlayan Kadirov, “Ülkemizin Donbas’ta küresel satanizmle mücadele ettiği bu kritik zamanda, ne bölgesel yetkililer ne de herhangi bir rütbedeki askeri personel tatile çıkamaz” dedi. Kadirov, Rusya için sonuna kadar savaşmaya kararlı olduğunu ve mevcut görevinde daha uzun soluklu kalarak rekor kırmak istediğini söyledi.

Ayrıca, “Donetsk cephesinden mükemmel haberlerin geldiğini” öne sürerken, yeni savaşçıların bölgeye gideceğini duyurdu.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 6'ncı ay geride kalırken, Kadirov, 3 Eylül’de yaptığı açıklamada, görevine “süresiz ve uzun” bir ara vermeyi planladığını söylemiş, “Uzun zamandır aynı yerde olduğumu fark ettim. Sanırım artık iktidarı bırakma zamanım geldi.” demişti.

İngiliz basını, Kadirov’un bu kararının ardından Putin’in etkisi olabileceğini de öne sürdü. Kremlin’den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.

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